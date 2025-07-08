Римські монети, кераміка та стародавні поховання: археологи завершили експедицію на Одещині

Археологи виявили римські монети та поховання черняхівської культури під час першої з початку повномасштабного вторгнення експедиції у селі Орлівка Ізмаїльського району на Одещині.

Про це повідомили в педагогічному університеті імені Костянтина Ушинського.

Дослідження проводили на околицях Кам’яної гори, де функціонувала прикордонна фортеця Римської імперії. В університеті зазначили, що ця височина контролювала найвужчу частину Дунаю, де з давніх часів існувала переправа, яка була стратегічно важливою точкою регіону.

Серед знахідок археологи виявили монети імператорів Антоніна Пія та Констанція ІІ, римські фібули (застібки) так званого воїнського типу, червонолаковий керамічний світильник, уламок кам’яної булави пізнього бронзового віку, два поховання – одне з яких, ймовірно, належить черняхівській культурі.

Ще одна знахідка у селі Орлівка Ізмаїльського району на Одещині. pdpu.edu.ua

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Як пояснюють науковці, дослідження Кам’яної гори розпочалося ще 1960-х роках. Тут знайшли залишки римської фортеці, яка входила до системи прикордонної оборони Римської імперії.

Зараз же археологи знаходять тут залишки давніх споруд та численні артефакти: римські печі, ями, побутові речі, прикраси, монети, кераміку – докази жвавих торговельних і культурних контактів місцевого населення з містами Середземномор'я та степовими районами Північного Причорномор’я.

Як проходила експедиція pdpu.edu.ua

Експедиція тривала майже місяць – з 5 по 27 червня. На початку роботи, ректор університету Андрій Красножон розповідав, що цей регіон був ключовим на перехресті цивілізацій. Саме тут протягом понад 5 тисяч років проходила одна з найвідоміших переправ Євразії. Красножон зазначив, що історичне значення цієї території важко переоцінити, тут надзвичайна концентрація культурних нашарувань, артефактів і поховань.

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