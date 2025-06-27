Археологи знайшли біля ДніпроГЕС рештки посуду віком 6000 років
Між скелями "Три стоги" біля ДніпроГЕС фахівці Національного заповідника "Хортиця" та гідроенергетики виявили фрагменти посуду мідно-кам’яного віку, яким понад 6000 років.
Про це повідомляє Укргідроенерго.
Також фахівці знайшли черепки часів бронзи, уламки античної амфори, кістки тварин, частину старовинного якоря, ймовірно, доби козаччини, та три чорні камені, подібні до "Чорного каменю", що зберігається в музеї на Хортиці.
Як зазначили в експедиції, артефакти вдалося виявити за кілька годин розвідки. Далі знахідки досліджуватимуть, аналізуватимуть та описуватимуть.
На "Середньому Стозі" учасники розвідки натрапили на заглиблення в камені, відоме під назвою "Козацька миска".
"За переказами, саме тут запорожці готували їжу та ділили її за допомогою довгих дерев’яних ложок. Поруч знайдено ще одну, меншу миску. А на острові Похилому – аж сім таких заглиблень", – пояснили фахівці.
За словами науковців, вони могли утворитися і природним шляхом — унаслідок тривалого впливу хвиль, але імовірно, що люди відіграли свою роль у їхній формі та використанні.
Скелі "Три стоги" називають також "Три брати". Вони розташовані вони між островом Хортиця та греблею ДніпроГЕС — ближче до правого берега. Після зниження рівня води ці скелі вперше за багато десятиліть знову з’єдналися суходолом, зазначили в Укргідроенерго.