Археологи знайшли біля ДніпроГЕС рештки посуду віком 6000 років

Після зниження рівня води ці скелі вперше за багато десятиліть з’єдналися суходолом

Між скелями "Три стоги" біля ДніпроГЕС фахівці Національного заповідника "Хортиця" та гідроенергетики виявили фрагменти посуду мідно-кам’яного віку, яким понад 6000 років.

Про це повідомляє Укргідроенерго.

Також фахівці знайшли черепки часів бронзи, уламки античної амфори, кістки тварин, частину старовинного якоря, ймовірно, доби козаччини, та три чорні камені, подібні до "Чорного каменю", що зберігається в музеї на Хортиці.

Фахівці знайшли фрагменти посуду мідно-кам’яного віку t.me/ukrhydroenergo

Як зазначили в експедиції, артефакти вдалося виявити за кілька годин розвідки. Далі знахідки досліджуватимуть, аналізуватимуть та описуватимуть.

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На "Середньому Стозі" учасники розвідки натрапили на заглиблення в камені, відоме під назвою "Козацька миска".

Заглиблення, які називають "Козацькі миски" t.me/ukrhydroenergo

"За переказами, саме тут запорожці готували їжу та ділили її за допомогою довгих дерев’яних ложок. Поруч знайдено ще одну, меншу миску. А на острові Похилому – аж сім таких заглиблень", – пояснили фахівці.

За словами науковців, вони могли утворитися і природним шляхом — унаслідок тривалого впливу хвиль, але імовірно, що люди відіграли свою роль у їхній формі та використанні.

Знахідки віком понад 6 тисяч років t.me/ukrhydroenergo

Скелі "Три стоги" називають також "Три брати". Вони розташовані вони між островом Хортиця та греблею ДніпроГЕС — ближче до правого берега. Після зниження рівня води ці скелі вперше за багато десятиліть знову з’єдналися суходолом, зазначили в Укргідроенерго.

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