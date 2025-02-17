"Конклав", "Бруталіст" та короткий метр про Україну: хто отримав "британський Оскар" BAFTA 2025

У неділю, 16 лютого, у Лондоні відбулася 78-ма церемонія вручення нагород Британської академії телебачення та кіномистецтва BAFTA. Її називають британським аналогом премії Оскар.

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Тріумфаторами цьогорічної премії стали драма про вибори Папи римського "Конклав" режисера Едварда Бергера та історія про архітектора-візіонера, що будує нове життя тікаючи з повоєнної Європи, "Бруталіст" режисера Брейді Корбета. Вони отримали по чотири нагороди.

По дві нагороди отримали стрічки "Wicked: Чародійка", "Емілія Перес", "Дюна. Частина 2", "Справжній біль", "Воллес і Ґроміт: Перната відплата". Також дві відзнаки цього вечора здобув фільм "Анора" Шона Бейкера про роман між розбалуваним сином російського олігарха та стриптизеркою з родини мігрантів.

Також серед переможців BAFTA 2025 короткометражна стрічка про війну в Україні "Камінь, ножиці, папір" режисера Франца Бьома. У ній зіграли українські актори Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

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За сюжетом, 20-річний Іван бере зброю до рук і намагається захистити свого батька-хірурга та його пацієнтів від російських окупантів. Події відбуваються під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Рудинський був присутній на церемонії нагородження і присвятив свою нагороду акторові Євгену Світличному, який загинув на фронті 2023 року, та всім українським захисникам.

"Я присвячую цю нагороду своєму другу, Жені Світличному, який загинув на війні за п’ять днів до початку зйомок. А також усім, хто захищає та робить мою країну незалежною. Слава Україні!" — сказав він зі сцени.

Список переможців BAFTA 2025:

Найкращий фільм — "Конклав"

Найкращий британський фільм — "Конклав"

Найкращий британський короткометражний фільм — "Камінь, ножиці, папір", Франц Бьом

Олександр Рудинський та команда фільму "Камінь, ножиці, папір" Kate Green/Getty Images

Найкращий актор — Едріан Броуді, "Бруталіст"

Найкраща акторка — Майкі Медісон, "Анора"

Майкі Медісон ("Анора") Stuart Wilson/BAFTA/Getty Images for BAFTA

Найкраща акторка другого плану — Зої Салдана, "Емілія Перес"

Найкращий актор другого плану — Кіран Калкін, "Справжній біль"

Найкращий режисер — Брейді Корбет, "Бруталіст"

Брейді Корбет - режисер "Бруталіста" Stuart Wilson/BAFTA/Getty Images for BAFTA

Найкращий сценарій — "Справжній біль"

Найкращий адаптований сценарій — "Конклав"

Найкращий фільм не англійською мовою — "Емілія Перес"

Жак Одіар - режисер "Емілії Перес" Scott Garfitt/BAFTA via Getty Images

Найкращий анімаційний фільм — "Воллес і Ґроміт: Перната відплата"

Найкращий кастинг — "Анора"

Найкраща операторська робота — "Бруталіст"

Найкращий монтаж — "Конклав"

Найкращий дизайн костюмів — "Wicked: Чародійка"

Пол Тазвел - дизайнер костюмів фільму "Чародійка" Scott Garfitt/BAFTA via Getty Images

Найкращий грим та зачіски — "Субстанція"

Найкращий саундтрек — Деніел Блумберг, "Бруталіст"