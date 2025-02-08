Головну нагороду Critics Choice Award здобув фільм про роман сина російського олігарха і стриптизерки

Перемога в номінації за найкращий фільм дісталася стрічці "Анора"

У Каліфорнії оголосили переможців 30-ої щорічної церемонії Critics Choice Awards. Приз за найкращий фільм здобула американська романтична драма "Анора".

Про це повідомляє Variety.

Стрічка, яка раніше також потрапила до переліку номінантів на Оскар 2025, містить російськомовні сцени й висвітлює перипетії кохання сина російського олігарха та стриптизерки.

Головні чоловічі ролі в "Анорі" виконали російські актори Марк Ейдельштейн та Юрій Борисов. Останній підтримує вторгнення РФ в Україну та знімався в пропагандистському кіно.

Нагороди також отримали фільми "Wicked: Чародійка", "Субстанція" та "Емілія Перес".

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Найкращим актором назвали зірку "Бруталіста" Едрієна Броуді, а найкращою акторкою – Демі Мур, яка зіграла головну роль у фільмі "Субстанція".

Зої Салдана забрала статуетку за акторку другого плану у фільмі "Емілія Перес", а Кірана Калкіна назвали найкращим актором другого плану.

Перемогу у режисерській номінації отримав творець фільму "Wicked: Чарівниця" Джон М. Чу.

Повний список переможців Critics Choice Award 2024

Найкращий фільм – "Анора" (режисер Шон Бейкер)

Найкращий актор – Едрієн Броуді ("Бруталіст")

Найкраща акторка – Демі Мур ("Субстанція")

Найкращий режисер – Джон М. Чу ("Wicked: Чарівниця")

Найкраща операторська робота – Джарін Блашке ("Носферату")

Найкращий монтаж – Марко Коста ("Претенденти")

Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін ("Справжній біль")

Найкраща акторка другого плану – Зої Салдана ("Емілія Перес")

Найкращий молодий актор – Мейсі Стелла ("Моя стара дупа")

Найкращий акторський ансамбль – "Конклав" (режисер Едвард Бергер)

Найкращий оригінальний сценарій – Коралі Фаржа ("Субстанція")

Найкращий адаптивний сценарій – Пітер Страуган ("Конклав")

Найкраща пісня – El Mal (Зої Салдана, Карла Софія Гаскон та Камілла)

Найкращий саундтрек – Challengers (Trent Reznor, Atticus Ross)

Найкращий анімаційний фільм – "Дикий робот" (режисер Кріс Сандерс)

Найкращий іноземний фільм – "Емілія Перес" (режисер Жак Одіар)

Найкращий іноземний серіал – "Гра в кальмара" (режисер Хван Дон Хьок)

Найкраща комедія – "Справжній біль" (режисер Джессі Айзенберг) та "Дедпул і Россомаха" (режисер Шон Леві)

Найкращий комедійний серіал – "Хитрощі" (режисери Лючія Аніелло, Пол В. Даунс і Джен Стацкі)

Найкращий драматичний серіал – "Сьогун" (режисери Рейчел Кондо та Джастін Маркс)

Найкращий міні-серіал – "Оленя" (режисерки Вероніка Тофільська і Жозефіна Борнебуш)

Найкращий актор драматичного серіалу – Хіроюкі Санада ("Сьогун")

Найкраща актриса драматичного серіалу – Кеті Бейтс ("Метлок")

Найкраща актор другого плану у драматичному серіалі – Таданобу Асано ("Сьогун")

Найкраща актриса другого плану у драматичному серіалі – Моека Хосі ("Сьогун")

Найкращий актор комедійного серіалу – Адам Броді ("Ніхто цього не хоче")

Найкраща акторка комедійного серіалу – Джин Смарт ("Хитрощі")

Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі – Майкл Урі ("Терапія")

Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі – Ханна Айнбіндер ("Хитрощі")

Найкращий актор у міні-серіалі або телефільмі – Колін Фаррелл ("Пінгвін")

Найкраща акторка у міні-серіалі або телефільмі – Крістін Міліоті ("Пінгвін")

Найкращий актор другого плану в міні серіалі – Лієв Шрайбер ("Ідеальна пара")