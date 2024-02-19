Перемога "20 днів у Маріуполі" та тріумф "Оппенгеймера": хто отримав "британський Оскар" BAFTA 2024

У неділю, 18 лютого, у Королівському фестивальному залі у Лондоні пройшла 77-а церемонія вручення "британського Оскара" – BAFTA 2024.

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Ведучим церемонії, на якій Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила цьогорічних переможців, був шотландський актор Девід Теннант ("Доктор Хто", "Добрі передвісники").

Тріумфатором вечора став фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер" – епічний байопік про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера здобув сім премій BAFTA, в тому числі за Найкращий фільм, Найкращу режисуру, Найкращу чоловічу роль (Кілліан Мерфі), Найкращу чоловічу роль другого плану (Роберт Дауні-молодший), Найкращу операторську роботу, Найкращий монтаж та Найкращу оригінальну музику.

Крістофер Нолан Samir Hussein/GettyImages

Також одразу по кілька нагород забрали з церемонії фільм Йоргоса Лантімоса "Бідолашні створіння". Історія оживленої після самогубства Белли Бакстер отримала п'ять відзнак: За головну жіночу роль для Емми Стоун, за костюми, грим і зачіски, Найкращий художник-постановник і Найкращі спеціальні візуальні ефекти.

Емма Стоун Samir Hussein/GettyImages

Три статуетки премії BAFTA фільм Джонатана Глейзера "Зона інтересу", який виходить в український прокат 22 лютого. Стрічка про родину коменданта табора Освенцим здобула три нагороди і стала першим фільмом в історії премії, який здобув перемогу в номінаціях Найкращий британський фільм та Найкращий фільм не англійською мовою.

Перемогу у номінації Найкращий документальний фільм здобув фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова. Стрічка, знята в перші дні російського вторгнення в Україну та облоги окупантами Маріуполя, претендувала на премію в двох номінаціях: Найкращий фільм не англійською мовою та Найкращий документальний фільм. Але взяла перемогу лише в документальній категорії.

Мстислав Чернов та Кілліан Мерфі Березовий сік / Telegram

На сцену за статуеткою BAFTA піднявся Мстислав Чернов, а також продюсерка Василіса Степаненко, яка разом із Черновим та фотокореспондентом Євгеном Малолєткою працювала в оточеному Маріуполі у 2022 році. Під час промови режисер "20 днів у Маріуполі" згадав про Авдіївку, яку після багатьох місяців боїв окупувала Росія.

"Позавчора впало ще одне українське місто – Росія окупувала Авдіївку. І багато міст до неї. Тому історія Маріуполя – це символ усього, що відбулося. Символ боротьби і віри. Дякуємо, що підтримуєте наш голос і даєте почути нас. Давайте продовжимо боротися далі", – сказав Чернов.

The team behind 20 Days In Mariupol collect the Documentary BAFTA #EEBAFTAs pic.twitter.com/sRDz3UWNHu — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024

Менш ніж за місяць "20 днів у Маріуполі" змагатиметься за перемогу на премії Оскар. Там стрічка Чернова також претендує на нагороду у категорії Найкращий документальний фільм.

Список переможців BAFTA 2024:

Найкращий фільм – "Оппенгеймер"

Найкращий британський фільм – "Зона інтересу"

Найкращий фільм не англійською мовою – "Зона інтересу"

Найкращий дебют – "Мати-Земля"

Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі"

Найкраща анімація – "Хлопець і чапля"

Найкращий режисер – Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"

Найкращий сценарій – "Анатомія падіння"

Найкращий адаптований сценарій – "Американське чтиво"

Найкраща акторка – Емма Стоун, "Бідолашні створіння"

Найкращий актор – Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер"

Кілліан Мерфі Samir Hussein/GettyImages

Найкраща акторка другого плану – Давін Джой Рендольф, "Залишенці"

Найкращий актор другого плану – Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"

Найкращий саундтрек – Людвіг Йораннсон, "Оппенгеймер"

Найкращий кастинг – "Залишенці"

Найкраща операторська робота – Хойте ван Хойтема, "Оппенгеймер"

Найкращий монтаж – "Оппенгеймер"

Найкраща робота художника-постановника – "Бідолашні створіння"

Найкращі костюми – "Бідолашні створіння"

Найкращі грим та зачіски – "Бідолашні створіння"

Найкращий звук – "Зона інтересу"

Найкращі спецефекти – "Бідолашні створіння"

Нова зірка – Міа Маккенна-Брюс

Міа Маккенна-Брюс Samir Hussein/GettyImages