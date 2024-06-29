Відчайдушний кухар, російський бандит в Кінгстауні, чірлідерки та інші найкращі серіали липня

Вийшло відразу два серіали, що цілком можуть наприкінці року претендувати на відзнаки головних серіальних премій. Це судовий трилер "Презумпція невинуватості" та 3–й сезон ресторанної драми "Ведмідь".

Жанрова і драматична сила "Презумпції..." дає підстави називати серіал одним з кращих в році, а любов глядачів до продовження "Ведмедя", чий 1–й сезон минулого року був всіляко відзначений регаліям, вводять "драму готування їжі" в елітний перелік серіалів з довгою історією та славою.

Втім, цього разу ми маємо ще один топ-серіал – корейську підліткову драму-екшн "Бандит, що став старшокласником", і її можна визначити як "екстраординарна". Бо епітет "повчальна" тут переходить з негативного сенсу в позитивний, пересікаючись з новітньою кінотеатральною сенсацією "Думками навиворіт-2", яка, попри повчальність, стала блокбастером глядацької уваги.

КОЛАЖ АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО / УП

Готель "Кокаїн" (Hotel Cocaine)

Показ: MGM+, Канада

В 70-х роках минулого століття в США кокаїнові заметілі охопили не тільки Голлівуд, а й Флориду. Нічні клуби стали ідеальним місцем збуту "зоряного пилу". І якщо в серіалі "Грізельда" головною героїнею стала наркобаронка з Колумбії, в "Готелі..." – брат кубинського наркобарона, управитель найвідомішого готелю міста, куди приїздять зірки, багатії та красуні всіх типів шкіри. І де, звісно, всі вживають кокаїн. Що не може не привабити сюди й поліцію.

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А у нашого героя – прикметний родич. Ось і зав’язується неприємний зв'язок, перетворюючи нашого героя одночасно і на інформатора, і на впливового нового продавця "зоряного пилу". Серіал притягне ласих до кримінального трилеру глядачів, додаючи чудово відтворену історичну картину 70-х років (саме в цьому готелі Рік Джеймс придумав свій хіт Super Freak). Для любителів "Казино" Мартіна Скорсезе й однойменного серіалу 2022 року.

КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО / УП

Мер Кінгстауна – 3 (Major of Kingstown)

Показ: Paramount+, США

Це шторм беззаконня і його наслідків з додатками національних та ситуаційних нюансів. Замість знищеного в 2-му сезоні короля мафії, Майло, приходить його наступник, Константин, цілком актуально маючи російську національність, і його злочини – вершина насилля.

Ще одне коло шторму між бандами афроамериканців і арійців, між політиками і поліцейськими, керівником в’язниці та негласним "мером" Майком МакЛаскі (Джеремі Реннер). Принципової відмінності від попередніх сезонів тут нема, але й не треба – маємо драматичний розвиток конфліктів, і ці конфлікти настільки ж захоплюючі, як і життєві, залучаючи всім зрозумілі людські вади.

Оригінальність самого серіалу – одна людина намагається врегулювати стосунки між бандами і законом – залишається сталою, і це найважливіше. Якість – незмінна. Рекомендація – лишається. 10 серій серіалу йтимуть до початку серпня.

КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО / УП

Бандит, що став старшокласником (High School Return of a Gangster)

Показ: TVING, Південна Корея

Один з кращих підліткових серіалів останнього часу, де певна наївність є скорше ідеалізмом, ніж примітивом. Сюжет по типу "їх поміняли місцями" розповідає про дорослого керівника банди Кім Дик Паля, який, намагаючись врятувати від самогубства 19-річного Сон І-хона, переходить в його тіло.

Досвід дорослого допомагає герою зміцнити тіло, і дати раду зі знущаннями групи покидьків. А паралельно налагодити стосунки з кращим другом (і їх дружба позбавлена гомосексуального акценту, що було б обов’язковим в серіалах західного зразка).

Цікаво, що тут бандит стає моральним авторитетом, вирішуючи багато проблем підліткового віку, як практичні, так і етичні. "Якщо нічого не робити, тоді погані люди набувають силу, а світ стає гірше – такий стан речей", – зокрема каже він. І нехай вас не відверне відверта повчальність – вона якісно втілена.

КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО / УП

Презумпція невинуватості (Presumed Innocent)

Показ: Apple TV+, США

Вершина драматичного трилеру цього року, і висота її очевидна з огляду на сценариста Девіда Келлі, творця славетних серіалів "Маленька велика брехня" та "Голіаф". Цього разу Келлі створює історію заступника окружного прокурора красунчика Расті Себіча (Джейк Джилленгол), який стає підозрюваним у вбивстві своєї колеги... з якою, як з’ясовується, він, одружений чоловік і батько двох дітей, мав роман.

Кипіння пристрастей тут настільки потужне, що легко опектись. Чи є герой вбивцею чи ні – зрозуміти не можливо, тому думка стрибає від цілковитої підтримки героя до сумніву в ньому.

Це напружено, цікаво і актуально, потрапляючи в расистські, ксенофобські та сексистські пересуди сучасної Америки, бо дружина героя є афроамериканкою, він сам – євреєм і багатим білим гетеросексуалом. І проблема ще більше загострюється через політичні аспекти, бо новому прокурору треба перемога. Кращий!

КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО / УП

Поки я тебе не вб’ю (Until I Kill You)

Показ: ITV, Велика Британія

Заснований на реальній історії, викладеній Делією Балмер у своїй книжці "Життя з серійним вбивцею", серіал так тонко і так глибоко копає в стосунки людей. І, водночас, показує вади правоохоронної системи Британії, що тяжіє до визначення "обов’язковий для перегляду".

Знайомство Делії (Анна Максвелл Мартін, "Батьківщина") на початку 90–х років ХХ сторіччя із Джоном (Шон Еванс, "Індевор") йде від банального погляду в пабі, дружньої розмови і запрошення додому, до життя разом і все більш диких і об’юзивних стосунків. Допоки одного разу Джон не прив’язав Делію до ліжка, а пізніше, коли та вирвалася, намагався її вбити, використовуючи сокиру і ніж. Що таки зробив з іншими жінками за кілька років перед цим.

Але серіал – про Делію і про неї вже після тих подій – про те, як вона це все пережила. Болючий, страшний, але життєствердний серіал, з несумнівно кращою жіночою роллю за останнє півріччя.

КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО / УП

Улюбленці Америки. Чирлідерки "Даллас Ковбойс" (America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders)

Показ: Netflix, США

На тлі так званої "культури відміни", з її хейтом культу краси і агітацією "прийме мене такою, як я є", а також запереченням еротизації жіночого тіла, документальні "Улюбленці Америки..." є винятковими, бо йдеться про чирлідерш, чия форма тіла – це і є символ еротики. Netflix, будучи пропагандистом нової нормалізації, зробив для себе небачене, говорячи про норми героїв минулого.

Втім, серіал підкреслює не тільки культурну складову інституту чирлідерок, а й цивілізаційну – дівчата борються за право стати частиною зокрема групи підтримки команди американського футболу "Даллас Ковбойс". І це такий самий спорт, піт і кров, як і футбол. Це – Америка.

7 серій по 50-60 хв розказують і показують, як до команди відбирають (на кшталт "Танцюють всі"), хто ці дівчата (різних рас і релігій) і як в команді існують (рахують калорії, паралельно працюють де-інде). Серіал про шоу із-за лаштунків шоу.

КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО / УП

Ведмідь – 2 (The Bear)

Показ: Hulu, США

Тільки фінансовий успіх та глядацька слава здатна дати творчу свободу творцям в голлівудській системі координат. І успіх попереднього сезону "Ведмедя" саме це зробив, що й пояснює безсюжетність 1-ї серії 3-го сезону, по суті своїй – атмосферна оповідь двох попередніх сезонів, прекрасна у своїй емоційності та елегійності.

Насправді, це крамола для телевиробників, подоба до самовільного створення кухара в ресторані нової страви за межами чітко прописаного залізобетонного меню. Власне, саме щоденну зміну страв і пропонує Ведмідь (Джеремі Аллен Вайт), з 2-ї серії намагаючись зробити ресторан помітнішим для гурманів та критиків, і врешті отримати першу зірку "Мішлена". Таким чином, "Ведмідь" в 10 серіях (по 26 хв кожна) робить крок до розвитку, рухаючи сюжет про кухню, її працівників та любителів добре поїсти до нових горизонтів. Без комічності – не обійтися. Ням!

Кому не вистачило, пропонуємо додаток: 1–й сезон несподіваної індійської еротичної комедії "Доктор оргазм" і 2-й сезон тайванського поліційного трилера "Гра в жертву".