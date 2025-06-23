У Кам'янці-Подільському знайшли артефакти трипільської культури та чорноліської доби

У Кам'янці-Подільському під час земляних робіт на території Старого замку археологи виявили артефакти раннього залізного віку, енеоліту та трипільської культури.

Зокрема, знайшли фрагменти посуду, глинобитних жител, виробів з кістки та кременю, повідомив "Укрінформу" керівник Кам’янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції Павло Нечитайло.

"Під час нагляду за прокладанням траншеї для блискавкозахисту біля пристінного корпусу Старого замку в Кам’янці-Подільському було виявлено матеріали раннього залізного віку та енеолітичної доби.

Ранній залізний вік представлений старожитностями чорноліської культури IX-VIII століття до нової ери. Є також кубки, черпаки, миски та горщики з багатим заглибленим та наліпним орнаментом та лискованою чорною поверхнею", – розповів Нечитайло.

Павло Нечитайло/Укрінформ Павло Нечитайло/Укрінформ Павло Нечитайло/Укрінформ Павло Нечитайло/Укрінформ Павло Нечитайло/Укрінформ

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Цінні знахідки на території замку вже траплялися раніше – це був фрагмент оборонного валу та господарські ями.

Проте, за словами дослідників, кожна нова знахідка є важливим свідченням історичного минулого.

Попередній аналіз дозволяє говорити про поселення етапу Трипілля В1, яке датується кінцем V тис. до н. е.

Це був кризовий період в преісторії неолітичних землеробів Європи, що пов'язують з різким похолоданням. Трипільці мусили переселятися на важкодоступні підвищення.

Дослідження також підтвердили, що на частині внутрішнього двору замку були повністю знищені пізньосередньовічні шари. Водночас у глибших горизонтах збереглися залишки культур енеоліту та раннього залізного віку.

"В результаті нагляду було виявлено значну кількість артефактів, частина з яких може поповнити експозицію музею.

Практика доводить, що навіть невеликі земляні роботи на подібних об’єктах обов’язково мають відбуватися за участю науковців-археологів", – додав Нечитайло.

Нагадаємо, раніше біля Острозької академії знайшли 300-літні ковані двері та підземний лабіринт. Також в Україні виявили найдавніші у Європі кам'яні знаряддя.