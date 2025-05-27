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Неллі Клос стала новою програмною директоркою Lviv BookForum

Дар'я Лобанок — 27 травня, 15:00
Неллі Клос стала новою програмною директоркою Lviv BookForum
Неллі Клос, нова програмна директорка BookForum-2025
BookForum / Facebook

Культурна менеджерка Неллі Клос стала новою програмною директоркою міжнародного літературного фестивалю BookForum-2025. Вона працює у команді 11 років.

Про це повідомили на сторінці фестивалю.

Неллі є частиною команди Форуму з 2005 року, виконуючи ролі від проєктної менеджерки до програмної директорки у 2016 році.

"БукФорум – це явище, якому немає аналогів в Україні. Мені пощастило бути частиною цього проєкту багато років. Його вплив неможливо звести до цифр – кількості подій, відвідувачів чи проданих книжок. БукФорум – це передусім сенси, що змінюють життя", – сказала Клос.

Представники Форуму зазначили, що Неллі Клос має 15 років в організації літературних фестивалів, видавничій справі та міжкультурних мистецьких ініціативах. Вона мала досвід у ролі проєктної менеджерки, координаторки масштабних культурних заходів, експертки з міжнародної співпраці та креативного управління проєктами.

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"Цьогоріч досвід стане ще повнішим завдяки поверненню книжкового ярмарку до Палацу мистецтв – місця, яке знову стане серцем БукФоруму. Саме тут, у живому контакті з книжкою, автором і спільнотою, народжується відчуття приналежності – до культури, до мови, до себе.

А ще саме тут розкривається сила культурної дипломатії: коли митці з різних країн говорять про Україну не з екранів, а від імені власного досвіду. БукФорум створює для цього простір – через зустрічі, діалог, взаємну присутність. І саме тому перетворює своїх гостей на амбасадорів України у світі", – прокоментувала нова програмна директорка діяльність BookForum.

Раніше програмною директоркою ГО "Форум видавців" була Софія Челяк. Однак через розбіжності у баченні майбутнього організації вона пішла з посади. 

"Форум Видавців" був створений на початку 1995 року для популяризації читання і книговидання в Україні.  

Міжнародний фестиваль BookForum відбувається щоосені у Львові з 1994 року. Цьогоріч він відбудеться з 2 по 5 жовтня

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