Вийшов трейлер фільму "БожеВільні" про радянську каральну психіатрію

Вийшов офіційний трейлер драми-трилера "БожеВільні" режисера Дениса Тарасова. Стрічка вийде у всеукраїнський прокат 31 жовтня.

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Фільм "БожеВільні" розповідає про волелюбного меломана Андрія Довженка, який потрапляє до закритого закладу – спеціалізованої психіатричної лікарні, де стикається з усією жорстокістю каральної психіатрії СРСР. Знайомлячись з "пацієнтами" закладу, Андрій починає осягати, що саме стоїть за його бунтом проти радянської системи.

"БожеВільні" – це історія про нерівну боротьбу однієї маленької особистості проти потужного механізму тоталітарної держави з розгалуженою системою шпигунів та усіляких агентів, які, мов ті паразити, живилися її соками і життями невинних громадян", – розповідає режисер Денис Тарасов.

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Головного героя на екрані втілив актор Театру на Подолі, нині військовослужбовець Костянтин Темляк. Інші ролі зіграли: Наталія Бабенко ("Найкращі вихідні", "Пульс"), Ірма Вітовська ("Мої думки тихі", "Смак свободи"), Дмитро Олійник ("Будинок Слово. Нескінчений роман"), Андрій Мостренко ("Щедрик", "Батько"), Остап Ступка ("Крути 1918", "Козаки. Абсолютно брехлива історія"), Віталій Салій ("Я працюю на цвинтарі"), Анастасія Пустовіт ("Між нами"), Віктор Жданов ("Я працюю на цвинтарі"), Сергій Калантай ("Сторонній", "Трубач") та інші.

Кадр з фільму "БожеВільні"

Оскільки музиці у стрічці відводиться особлива роль, композитор Хосейн Мірзаголі спеціально для фільму створив саундтрек у стилі західного року 70-х.

Світова прем'єра фільму відбулася 13 жовтня 2023 року на Міжнародному Варшавському кінофестивалі. Там стрічка отримала Special Mention Award у межах секції 1-2 COMPETITION.

Українська прем'єра "БожеВільних" – у липні цього року на Одеському міжнародному кінофестивалі, який проходив у Києві.