"Сірі бджоли" та польський трилер: 15-й Одеський кінофестиваль оголосив переможців

Цього року на ОМКФ вручили трьох Золотих Дюків

У суботу, 20 липня, на церемонії закриття 15-го ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю у Києві оголосили цьогорічних переможців.

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ОМКФ 2024, який з міркувань безпеки вже третій рік поспіль проводять не в Одесі, тривав у столиці дев'ять днів. За цей час гостям фестивалю показали понад 90 стрічок, об'єднаних різними програмами. Частина з них змагалася за головний приз – Золотого Дюка – у двох конкурсах: Національному та Європейському.

Тож на церемонії закриття Одеського кінофестивалю журі кожної з програм оголосило переможців, а також роздало особливі відзнаки. Свою нагороду також дало фільму з національної програми журі Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕСІ) – цьогоріч через війну, що досі триває, організація дозволила включити до нього лише українських кінокритиків.

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Спочатку оголосили лауреатів відзнак у Європейській конкурсній програмі. Тут переможця визначало журі у складі Мачека Хамели, Анни Роса де Сауса та Ірини Островської. Золотого Дюка тут здобув фільм "Майже нічого" польського режисера Ґжеґожа Дембовського.

Кадр з фільму "Майже нічого"

Стрічка розповідає про те, як група фермерів організовує протест біля будинку депутата. Коли в купі гною, який активісти викидають на подвір'я чиновника, знаходять тіло людини, підозри одразу падають на лідера протесту Ярека. Той розпочинає власне розслідування.

"Ця історія героя зі східноєвропейського села, яка іноді межує між детективом і трилером", – зазначила Ірина Островська. І додала, що журі вразила бездоганна акторська гра.

Спеціальні відзнаки Європейського конкурсу отримали фільми "Чорничні мрії" режисерки Елене Мікаберідзе та "Секс" режисера Даґа Йогана Гауґерюда.

Кадр з фільму "Чорничні мрії"

У Національній конкурсній програмі першим свою нагороду оголосило журі ФІПРЕСІ – її здобув фільм режисера та захисника Євгена Мазуренка "Сопілка Перуна". Стрічка, заснована на відеоматеріалах, знятих на бойовій позиції, показує воїнів-артилеристів, які несуть службу неначе древні жерці язичницького племені в сакральному місці.

Кадр з фільму "Сопілка Перуна"

Решту відзнак українським фільмам визначало журі, до якого увійшли Майк Фіггіс, Аліса Коваленко, Ліза Марі Руссо, Сахра Карімі та Ванда Адамік Грицова.

Як і минулого року, окремо журі відзначило Найкращий український повнометражний документальний фільм. Цього разу тут перемогу здобув дебютний фільм Ксенії Кравцової "Глядєлов". Це фільм-підглядання за українським майстром документальної чорно-білої фотографії.

Кадр з фільму "Глядєлов"

Найкращим українським повнометражним ігровим фільмом визнали "Сірі бджоли" Дмитра Мойсеєва. Це екранізація однойменного роману Андрія Куркова, що розповідає про двох пенсіонерів, друзів дитинства, які залишилися в "сірій зоні" АТО, в невеличкому селі без електроенергії. Вони намагаються впорядкувати життя в небезпечній місцині, але все руйнується, коли в селі з'являється російський снайпер.

Кадр з фільму "Сірі бджоли"

Цього року не нагороджували найкращих актора та акторку, зате вручили відзнаку за найкращу музику до фільму. Тут перемогу здобув композитор Джун Міяке за музику до стрічки "Киснева станція". Японець Міяке найбільш відомий музикою до фільму Віма Вендерса "Піна", номінованого на Оскар та БАФТУ у 2012 році.

Кадр з фільму "Киснева станція"

Також журі дало дві Спеціальні відзнаки у Національному конкурсі. Їх отримали фільм про Мустафу Джемілєва "Киснева станція" режисера Івана Тимченка та драма "Яса" Сергія Маслобойщикова.

Кадр з фільму "Яса"

Про ОМКФ

Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) був започаткований 2010 року для популяризації інтелектуального кіно серед українських глядачів, а також для підтримки та розвитку вітчизняного кінематографа.

За роки існування він зміг стати одним з найбільших глядацьких кінофестивалів у Східній Європі та однією з найбільших подій української індустрії кіно.

Традиційно проходив щороку в середині липня та до 2021 року поєднував три конкурси: міжнародну, національну та європейську програми. Крім того, ОМКФ проводив позаконкурсні покази, індустрійні події, майстер-класи та презентації майбутніх кінопроєктів.

У різні роки гостями Одеського кінофестивалю були такі світові зірки як Катрін Деньов, Пітер Грінуей, Кілліан Мерфі, Кшиштоф Зануссі, Джон Малкович, Клаудіа Кардіналле, Даррен Аронофскі, Джеральдіна Чаплін та інші.