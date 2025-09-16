Будинок Девіда Лінча у Голлівуді виставили на продаж

Будинок кінорежисера Девіда Лінча на Голлівудських пагорбах Лос-Анджелеса виставили на продаж. Придбати його можна за 15 мільйонів доларів, повідомляє The Washington Post.

Після 8 місяців по смерті Лінча агенція з нерухомості Beverly Hills опублікувала оголошення про продаж будівлі, де жив і працював режисер. За словами агента Марка Сільвера, оголошення отримало резонанс, а поспілкуватися з усіма охочими придбати дім немає можливості.

"Покупці повинні пройти ретельну попередню кваліфікацію, щоб отримати можливість оглянути нерухомість", – розповів агент.

Родина Лінча хоче переконатися, що будинок не зруйнують і зберігатимуть надбання режисера. Тому відбір нового власника проходить ретельно.

Комплекс займає площу близько 1 гектара й складається з 3 основних і кількох додаткових споруд, а Девід Лінч збирав кошти протягом років, щоб придбати два сусідні будинки. Архітекторами проєкту стала родина Френка Ллойда Райта, американського архітектора-новатора початку ХХ століття.

Основою комплексу є будинок Беверлі Джонсон, спроєктований Ллойдом Райтом, сином Френка Ллойда Райта, у 1960-х роках.

Лінч придбав його в 1987 році й приміщення сусіднього дому перетворив на штаб-квартиру своєї продюсерської компанії Asymmetrical Productions. В іншому приміщенні він розмістив свій кінозал і монтажну студію, а зовнішні приміщення Лінч використовував як локацію для зйомок у фільмі "Загублена шосе".

У 1991 році Лінч найняв Еріка Ллойда Райта, сина Ллойда Райта і онука Френка Ллойда Райта, для проєктування басейну і басейного будиночка.