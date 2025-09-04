Помер італійський дизайнер Джорджіо Армані

У четвер, 4 вересня, помер італійський модельєр та дизайнер одягу Джорджіо Армані, повідомляє Reuters з посиланням на офіційну заяву компанії.

"З нескінченною скорботою Armani Group оголошує про смерть свого творця, засновника і невтомної рушійної сили: Джорджіо Армані", – йдеться в повідомленні.

Армані був 91 рік.

Як повідомляють у медіа, останнім часом модельєр нездужав, тому був вимушений у червні відмовитися від показу своєї колекції на Тижні чоловічої моди в Мілані, вперше пропустивши один з подіумних заходів.

Обкладинка журналу Vogue у жовтні 1991 року з брендом Armani

Він керував однойменною компанією – модним домом Armani, оборот якої становив близько 2,3 мільярда євро (110,17 млрд гривень) на рік. Водночас він вважався єдиним акціонером власного бізнесу.

Він розпочав створювати Armani з нуля у 1975 році, отримавши кошти від продажу свого автомобіля Volkswagen Beetle. На той момент модельєру було вже 40 років. 7 років потому Джорджіо Армані опинився на обкладинці журналу Time.

Свою першу колекцію Джорджіо Армані представив восени 1976 року. Як розповідає British Vogue, на показі дизайнер показав 12 моделей, одягнених у легкі та вільні деконструйовані чоловічі піджаки. Наприкінці показу ці 12 моделей вийшли разом на подіум, зупинилися, а потім станцювали під музику, яку ввімкнули за лаштунками. Армані став відомим дизайнером на модній сцені Мілану завдяки своїм гнучким і спортивним шкіряним чоловічим блузонам, а ранні колекції для жінок привернули більшу увагу медіа.

Обкладинка журналу Vogue у вересні 1993 року з брендом Armani

Дизайнер був відомий тим, що контролював кожну деталь своєї колекції і кожен аспект свого бізнесу, від реклами до укладання зачісок моделей перед виходом на подіум.

"Автентичність є і завжди буде актуальною, не в останню чергу тому, що вона стає все більш рідкісною. Без автентичності, по суті, все зазнає невдачі", – сказав Джорджіо Армані в інтерв'ю британському Vogue незадовго до свого 85-річчя.

Джорджіо Армані після одного з модельних показів бренду

Джорджіо Армані народився 1934 року, у 1930-1940-х роках він виріс у містечку П'яченца, недалеко від Мілана. Його мати Маріу, на честь якої була названа його улюблена яхта, була грізною матріархальною жінкою, якій було доручено захищати Армані, його сестру Розанну та брата Серджіо під час бомбардувань союзників. Їхньому батькові, Уго, бухгалтеру вірменського походження, після війни було важко знайти роботу.

Один з друзів Джорджіо загинув від вибуху наземної міни або пороху на місці бомбардування П'яченци, залишивши його зі страшними шрамами і необхідністю 40-денного перебування в лікарні. Це надихнуло його стати лікарем до того, як він пішов на військову службу. Згодом він опинився в Мілані й до самої смерті поважав це місто.

У суботу та неділю в Мілані буде організовано похоронну ходу. Пізніше відбудеться приватний похорон, дата якого поки що не визначена.