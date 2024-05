Букерівська премія 2024 оголосила переможця

Одна з головних літературних відзнак світу – Букерівська премія – оголосила цьогорічного переможця. Лауреатом Букера за 2024 рік стала німецька письменниця Дженні Ерпенбек.

Як повідомляє офіційний сайт премії, Дженні Ерпенбек відзначили за роман "Кайрос" (Kairos). Вона стала першою в історії німецькою письменницею, яка отримала Міжнародну Букерівську премію.

Премію у розмірі 50 тис. фунтів стерлінгів авторка розділить із перекладачем Міхаелем Гофманом.

"У яскравій прозі Дженні Ерпенбек розкриває складність стосунків між молодою студенткою та набагато старшим письменником, відстежуючи щоденну напругу та повороти, якими позначена їхня близькість... Роман починається з любові та пристрасті, але не меншою мірою він про владу, мистецтво та культуру. Самозаглибленість закоханих, їхнє занурення у руйнівний вир пов'язані з ширшою історією Східної Німеччини цього періоду", – зазначила голова цьогорічного журі Елеонора Вахтель.

Книга "Кайрос" Дженні Ерпенбек - лауреат Букерівської премії 2024 thebookerprizes.com

Роман "Кайрос" оповідає історію двох закоханих – письменника, якому за 50, і 19-річної студентки. Їхні стосунки розвиваються у Східному Берліні на тлі політичного загострення напередодні падіння Берлінської стіни.

"Берлін. 11 липня 1986 року. Вони випадково зустрічаються в автобусі. Вона – молода студентка, він – старший і одружений. Між ними виникає сильний і раптовий потяг, підживлений спільною пристрастю до музики та мистецтва, що посилюється таємницею, яку вони мусять зберігати", –йдеться в синопсисі.

"Це приватна історія великого кохання та його занепаду, але це також історія розпаду цілої політичної системи. Простіше кажучи: як щось, що здається правильним на початку, може перетворитися на щось неправильне?" – каже сама авторка Дженні Ерпенбек про свій роман.

Крім Ерпенбек, на премію цьогоріч претендувало ще п'ять авторів та їхніх книг: Not a River ("Не річка") Селви Альмади, Mater 2-10 ("Матер 2-10") Хван Сокйон, What I’d Rather Not Think About ("Речі, про які я краще б не думав") Дженте Постуми, Crooked Plow ("Кривий плуг") Ітамара Вієйри-молодшого та The Details ("Деталі") Ії Генберг.

До довгого списку претендентів потрапляв і український письменник Андрій Курков та його роман "Самсон і Надія", але до короткого списку він не пройшов.

Про Букерівську премію

Букерівська премія (The Man Booker Prize) – одна з найпрестижніших літературних премій. Вперше її вручили у 1969 році і спочатку присуджували авторові, який проживає в одній з країн Великої Британії за роман, написаний англійською. Тоді премію отримав Персі Говард Ньюбі за твір "За це доведеться відповісти".

Починаючи з 2014 року на неї можуть претендувати твори письменників будь-якої національності, написані англійською мовою та опубліковані у Британії.

У різні роки її переможцями ставали такі відомі письменники як Айріс Мердок, Салман Рушді, Джон Кутзее, Кінгслі Еміс, Ієн Мак'юен тощо. П'ять лауреатів Букерівської премії – Вільям Ґолдінґ, Надін Гордімер, Від'ядхар Сураджпрасад Найпол, Джон Кутзее і Ішіґуро Кадзуо – згодом отримували Нобелівську премію з літератури.

У 2023 році лауреатом Букерівської премії став 46-річний ірландський письменник Пол Лінч та його роман "Пісня пророка".