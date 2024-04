Букерівська премія 2024 оголосила короткий список номінантів

У вівторок, 9 квітня, Міжнародна Букерівська премія оголосила короткий список претендентів на нагороду у 2024 році. Український письменник Андрій Курков та його роман "Самсон і Надія", який раніше потрапив до довгого списку, вибув з числа номінантів.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Короткий список із шести видань опублікували на офіційному сайті премії.

"Шортліст був відібраний з оголошеного в березні лонгліста з 13 назв, який був відібраний з 149 книг, опублікованих у Великобританії або Ірландії в період з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року і поданих на здобуття премії видавництвами", – повідомили організатори премії.

Лауреат цьогорічної Букерівської премії отримає 50 тис. фунтів стерлінгів, які розділить навпіл з перекладачем. Церемонія вручення премії відбудеться 21 травня. Вперше в історії вона пройде у Турбінній залі лондонської галереї Тейт Модерн.

Організатори Букера зазначили, що в цьогорічному шортлісті представлені автори з шістьох країн – Аргентини, Бразилії, Німеччини, Нідерландів, Південної Кореї та Швеції. Їхні книги написані шістьма мовами – це нідерландська, німецька, корейська, португальська, іспанська та шведська.

"Наш шортліст, хоча і приховано оптимістичний, пов'язаний з сучасними реаліями расизму і гноблення, глобального насильства та екологічної катастрофи", - зазначила голова журі, канадська письменниця та ведуча Елеонора Вахтель.

Другий рік поспіль пройти далі довгого списку не вдається українському письменнику Андрію Куркову. Цього разу серед номінантів у лонглисті Букерівської премії 2024 був його роман "Самсон і Надія". Минулого року туди відібрали його книгу "Львівська гастроль Джимі Хендрікса" – до шортліста вона також не пройшла.

Короткий список номінантів на Букерівську премію 2024:

· Not a River ("Не річка") Селва Альмада (Аргентина)

"Роман Селви Альмади є найкращим вираженням її переконливого стилю та особливого бачення сільської Аргентини", - зазначає журі.

· Mater 2-10 ("Матер 2-10") Хван Сокйон (Південна Корея)

"Епічна розповідь, що охоплює кілька поколінь і пов'язує воєдино століття корейської історії".

· What I’d Rather Not Think About ("Речі, про які я краще б не думав") Дженте Постума (Нідерланди)

"Глибоко зворушливе дослідження горя, розказане в коротких, точних замальовках, сповнене ніжної меланхолії та несподіваного гумору".

· Crooked Plow ("Кривий плуг") Ітамар Вієйра-молодший (Бразилія)

"Захоплююча історія про життя фермерів у найбіднішому регіоні Бразилії".

· Kairos ("Кайрос") Дженні Ерпенбек (Німеччина)

"Інтимна і руйнівна історія шляху двох закоханих через руїни стосунків, що розгортається на тлі сейсмічного періоду в європейській історії".

· The Details ("Деталі") Ія Генберг (Швеція)

"У хвилюючій, провокаційній прозі Ія Генберг розкриває особисте та потужне святкування людського буття".

Про Букерівську премію

Букерівська премія (The Man Booker Prize) – одна з найпрестижніших літературних премій. Вручається щорічно за найкращі перекладені англійською мовою художні твори.

Вперше її вручили у 1969 році – тоді премію отримав Персі Говард Ньюбі за твір "За це доведеться відповісти".

Починаючи з 2014 року на неї можуть претендувати твори письменників будь-якої національності, написані англійською мовою та опубліковані у Британії.

У різні роки її переможцями ставали такі відомі письменники як Айріс Мердок, Салман Рушді, Джон Кутзее, Кінгслі Еміс, Ієн Мак'юен тощо. П'ять лауреатів Букерівської премії – Вільям Ґолдінґ, Надін Гордімер, Від'ядхар Сураджпрасад Найпол, Джон Кутзее і Ішіґуро Кадзуо – пізніше отримували Нобелівську премію з літератури.

У 2023 році лауреатом став ірландський письменник Пол Лінч за роман "Пісня пророка" (Prophet Song).