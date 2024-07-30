Букерівська премія оголосила довгий список номінантів 2024 року
Одна з найвпливовіших літературних нагород світу – Букерівська премія – оголосила довгий список номінантів. До переліку традиційно увійшли 13 авторів, йдеться на сайті премії.
До журі премії увійшли художник і письменник Едмунд де Ваал, письменниця Сара Коллінз, редактор розділу художньої літератури Guardian Джастін Джордан, письменник і професор Іюнь Лі, а також музикант, композитор і продюсер Нітін Соухні.
Разом вони обрали "Букерову дюжину" зі 156 художніх книг. До довгого списку потрапили троє авторів-дебютантів та шестеро номінованих раніше письменників.
Довгий список Букерівської премії 2024:
- Wandering Stars ("Блукаючі зірки"), Томмі Орандж;
- Wild Houses ("Дикі доми"), Колін Барретт;
- Held ("У полоні"), Енн Майклз;
- Creation Lake ("Озеро творіння"), Рейчел Кушнер;
- This Strange Eventful History ("Ця дивна багата подіями історія"), Клер Мессуд;
- Playground ("Дитячий майданчик"), Річард Пауерс;
- Enlightenment ("Просвітлення"), Сара Перрі;
- Orbital ("Орбіта"), Саманта Харві;
- James ("Джеймс"), Персиваль Еверетт;
- The Safekeep ("Сховище"), Яель ван дер Вуден;
- My Friends ("Мої друзі"), Хішам Матар;
- Stone Yard Devotional ("Набожність кам'яного двору"), Шарлотта Вуд;
- Headshot ("Постріл у голову"), Ріта Буллвінкель.
Короткий список з шести книг оголосять 16 вересня, під час урочистої церемонії в Portico Rooms у Сомерсет-хаусі в Лондоні. Кожен з авторів шортлиста отримає 2 500 фунтів стерлінгів і спеціальне видання своєї книги. Оголошення лауреата Букерівської премії 2024 року відбудеться на церемонії у Лондоні 12 листопада. Автор-переможець отримає 50 000 фунтів стерлінгів і може розраховувати на міжнародне визнання та значне зростання світових продажів.
Про Букерівську премію
Букерівська премія (The Man Booker Prize) – це одна з найпрестижніших літературних премій. Вперше її вручили у 1969 році – премію тоді отримав Персі Говард Ньюбі за твір "За це доведеться відповісти".
Спочатку її присуджували авторові, який проживає в одній з країн Великої Британії за роман, написаний англійською. Однак починаючи з 2014 року на неї можуть претендувати твори письменників будь-якої національності, написані англійською мовою та опубліковані у Британії.
У різні роки її переможцями ставали такі відомі письменники як Айріс Мердок, Салман Рушді, Джон Кутзее, Кінгслі Еміс, Ієн Мак'юен тощо. П'ять лауреатів Букерівської премії – Вільям Ґолдінґ, Надін Гордімер, Від'ядхар Сураджпрасад Найпол, Джон Кутзее і Ішіґуро Кадзуо – пізніше отримували Нобелівську премію з літератури.
У 2023 році лауреатом Букера за 2023 рік став 46-річний ірландський письменник Пол Лінч. Його відзначити за роман "Пісня пророка". Це пʼята книга ірландського письменника. Дія в романі Лінча відбувається в альтернативному Дубліні, що керується тоталітарним урядом. За сюжетом, таємна поліція забирає чоловіка мікробіолога Айліш Стак, високопосадовця Спілки вчителів Ірландії. Він безслідно зникає, як сотні ірландців.