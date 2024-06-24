На захист лавреатки Букера виступили понад 200 дієвців культури Індії

В Індії понад 200 науковців, активістів та журналістів підписали та опублікували відкритий лист до уряду. В ньому підписанти вимагають припинити переслідування Букерівської лавреатки, письменниці Арундаті Рой, за її висловлювання 14-річної давності, повідомляє The Guardian.

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"Ми … засуджуємо ці дії і звертаємося до уряду та демократичних сил країни із закликом не допустити порушення фундаментального права на вільне і безстрашне вираження поглядів на будь-яку тему в нашій державі", – йдеться в листі.

У Делі та Бенгалуру також відбулося кілька акцій протесту з боку правозахисних груп, активістів та студентів.

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"Ми демократична країна чи ні? Ми підписали листа, тому що ми повинні відстоювати наше конституційне право не погоджуватися з владою. Ми не можемо дозволити уряду мститися таким критикам, як Рой, через особисту примху", – наголошують підписанти.

Правозахисники та юристи переконані, що ця судова справа невдовзі буде оскаржена. Правоохоронні органи мають пояснити причину 14-річної затримки слідства і навести приклади того, як думка письменниці порушила порядок у суспільстві.

Чому переслідують Арундаті Рой

Минулого тижня уряд столиці, на чолі з віце-прем’єром Делі Вінаєм Кумаром Саксеною, дав дозвіл на переслідування Арундаті Рой на території Індії згідно з антитерористичним законом. У медіа часто зазначають, що влада зловживає ним та використовує проти громадських активістів і дієвців культури, які висловлюють протилежні до уряду позиції.

62-річна Арундаті Рой опинилася на лаві підсудних за коментарі щодо Кашміру, спірного регіону між двома ядерними державами – Індією та Пакистаном. Вона висловилася про відокремленість регіону від Індії у 2010 році.

Заява письменниці прозвучала після загибелі десятків протестувальників під час демонстрацій за свободу, що спалахнули на початку того ж року. Після цього критики поставили під сумнів її лояльність до Індії, уряд звинувачував її у підбурюванні заколоту, під будинком Рой збиралися протести.

Згодом їй вдалося відстояти свою позицію та довести свободу слова в Індії, проте одразу після третього переобрання прем'єр-міністра Нарендра Моді на посаду її знову звинуватили у заколоті.

Індійська письменниця написала низку нон-фікшн книг та есеїв: про ядерну зброю, Кашмір, будівництво великих гребель, глобалізацію, бесіди з колишнім працівником ЦРУ Едвардом Сноуденом і актором Джоном К'юсаком. Письменниця підтримує Україну в боротьбі проти країни-агресора, часто порівнюючи дії Росії з імперіалістичними законами Індії.