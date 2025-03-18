Мінкульт надав статус критично важливих гуртам Бумбокс і Без Обмежень

Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтвердило музичним гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс" статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Такий статус встановлено згіддно з наказом Мінкультури за 11 березня для ТОВ "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" (рок-гурт "Без обмежень") та ТОВ "Музи для мас" (гурт "Бумбокс").

Гурт "Бумбокс" саме перебуває в закордонному турі під назвою "Дронотур". У ці дні - у Німеччині. Музиканти збирають своїми концертами гроші для Благодійного фонду Андрія Хливнюка для закупівлі спорядження для Сил Оборони на БПЛА, обладнання для Мобільних Вогневих Груп, генератори, засоби звʼязку.

Гурт "Бумбокс" під час туру у Франкфурті Гурт "Бумбокс" / Facebook

Люди стоять з плакатами вдячності на концерті гурту "Бумбокс" у Штутгарті Гурт "Бумбокс" / Facebook

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Гурт "Без обмежень" 17 березня оголосили North America Tour 2025 містами США та Канади. Він розпочнеться у жовтні 2025 року. Більшість виручених грошей спрямують на закупівлю FPV-дронів для Сил Оборони. Наразі гурт має благодійний тур вдома "Сильні серця". Найближчі концерти відбудуться у Коломиї, Івано-Франківську та Трускавці.

Наприкінці листопада 2024 року уряд опублікував постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія".

Мінкультури 7 лютого цього року затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації. Перед цим на деякий час було призупинено виїзд культурних діячів за кордон.

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Раніше Мінкультури підтвердило статус критично важливих медіакомпаніям "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, УП, NV, "Хмарочос медіа", "Радіо кохання", "Кінокіт", "Зеонбуд", "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт", "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat та декільком десяткам іншим підприємств і організацій, а також понад близько 70 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам, музеям, заповідникам і профільним навчальним закладам.