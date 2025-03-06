Які документи потрібні військовозобов’язаним митцям, журналістам і медійникам для перетину кордону
Уряд ухвалив постанову, що передбачає зміну правил перетину кордону для осіб, діяльність яких пов’язана зі сферою культури та інформації, стратегічними комунікаціями та медіа.
Як зазначають у Державній прикордонній службі, чоловіки-митці, журналісти та медійники віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови наявності підтвердних документів.
У переліку:
- лист від Міністерства культури або Міністерства цифрової трансформації до адміністрації Держприкордонслужби, у якому описано деталі поїздки;
- запрошення іноземної організації (з українським перекладом);
- військово-обліковий документ з відмітками ТЦК або військово-обліковий документ в електронній формі.
Прикордонники попереджають: якщо мету поїздки не підтвердять, то у виїзді буде відмовлено.
Раніше заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос повідомляв, що звернення від митців, журналісті і медійників розглядатимуть профільні інституції – наприклад, Держкіно, Держтелерадіокомпанія. Вони в межах своєї компетенції опрацьовуватимуть звернення, перевірятимуть всі необхідні документи.
Згодом лист сприяння підписуватиме міністр культури або виконувач його обов'язків.
Документи до Мінкультури потрібно подавати щонайменше за 15 днів до виїзду, а перебувати за кордоном можна не більше 60 днів із дня його перетину.
За словами заступника міністра, такі нововведення пришвидшать процес і зроблять його більш відповідальним.