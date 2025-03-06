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Які документи потрібні військовозобов’язаним митцям, журналістам і медійникам для перетину кордону

Ірина Батюк — 6 березня, 12:41
Які документи потрібні військовозобов’язаним митцям, журналістам і медійникам для перетину кордону
Уряд уточнив умови, на яких митці, журналісти та медійники зможуть перетинати кордон
Фото: Mehaniq/Depositphotos

Уряд ухвалив постанову, що передбачає зміну правил перетину кордону для осіб, діяльність яких пов’язана зі сферою культури та інформації, стратегічними комунікаціями та медіа.

Як зазначають у Державній прикордонній службі, чоловіки-митці, журналісти та медійники віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови наявності підтвердних документів.

У переліку: 

  • лист від Міністерства культури або Міністерства цифрової трансформації до адміністрації Держприкордонслужби, у якому описано деталі поїздки;
  • запрошення іноземної організації (з українським перекладом);
  • військово-обліковий документ з відмітками ТЦК або військово-обліковий документ в електронній формі.

Прикордонники попереджають: якщо мету поїздки не підтвердять, то у виїзді буде відмовлено.

Раніше заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос повідомляв, що звернення від митців, журналісті і медійників розглядатимуть профільні інституції – наприклад, Держкіно, Держтелерадіокомпанія. Вони в межах своєї компетенції опрацьовуватимуть звернення, перевірятимуть всі необхідні документи.

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Згодом лист сприяння підписуватиме міністр культури або виконувач його обов'язків.

Документи до Мінкультури потрібно подавати щонайменше за 15 днів до виїзду, а перебувати за кордоном можна не більше 60 днів із дня його перетину.

За словами заступника міністра, такі нововведення пришвидшать процес і зроблять його більш відповідальним.

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