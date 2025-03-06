Які документи потрібні військовозобов’язаним митцям, журналістам і медійникам для перетину кордону

Уряд уточнив умови, на яких митці, журналісти та медійники зможуть перетинати кордон

Уряд ухвалив постанову, що передбачає зміну правил перетину кордону для осіб, діяльність яких пов’язана зі сферою культури та інформації, стратегічними комунікаціями та медіа.

Як зазначають у Державній прикордонній службі, чоловіки-митці, журналісти та медійники віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови наявності підтвердних документів.

У переліку:

лист від Міністерства культури або Міністерства цифрової трансформації до адміністрації Держприкордонслужби, у якому описано деталі поїздки;

запрошення іноземної організації (з українським перекладом);

військово-обліковий документ з відмітками ТЦК або військово-обліковий документ в електронній формі.

Прикордонники попереджають: якщо мету поїздки не підтвердять, то у виїзді буде відмовлено.

Раніше заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос повідомляв, що звернення від митців, журналісті і медійників розглядатимуть профільні інституції – наприклад, Держкіно, Держтелерадіокомпанія. Вони в межах своєї компетенції опрацьовуватимуть звернення, перевірятимуть всі необхідні документи.

РЕКЛАМА:

Згодом лист сприяння підписуватиме міністр культури або виконувач його обов'язків.

Документи до Мінкультури потрібно подавати щонайменше за 15 днів до виїзду, а перебувати за кордоном можна не більше 60 днів із дня його перетину.

За словами заступника міністра, такі нововведення пришвидшать процес і зроблять його більш відповідальним.