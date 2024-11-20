Держкіно, УКФ та телемарафон: як у бюджеті-2025 зменшили фінансування культури

У вівторок, 19 листопада, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік. Із загальної суми видатків у розмірі 3,94 трильйона гривень на культуру виділили 10,5 мільярдів.

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Про розподіл цих коштів розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук.

Найбільшу кількість коштів виділять на роботу Суспільного мовлення – 2 млрд 175 млн гривень. У 2024 році сума складала 1,8 млрд гривень.

На противагу минулорічному бюджету майже в 4 рази скоротили видатки на Державне агентство України з питань кіно – 170 млн грн ( 618,3 млн грн у 2024 році).

Вдвічі зменшили фінансування Інституту книги – 278,6 млн грн (466 млн грн у 2024 році). Хоча в цю суму враховують й надання субсидій книгарням, популяризацію читання у світі.

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Приблизно на однаковому рівні лишається фінансування Українського культурного фонду (250,7 млн грн) та підтримки бібліотек та музеїв (1 млрд 161 млн грн).

На інші інституції міністерства культури та стратегічних комунікацій кошти мають розподілити так:

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій - 794,7 млн грн .

. Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках - 770,8 млн грн.

Забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської та євроатлантичної інтеграції - 405 млн грн .

. Український інститут національної памʼяті - 69,9 млн грн.

Виробництво та трансляція програм державою, розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка державного іномовлення (Єдиний телемарафон, система іномовлення та Укрінформ) - 1 млрд 510 млн грн.

Мінкульт отримає 70 млн грн на "Реалізацію публічного інвестиційного проекту "Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 200 осіб".

Серед інших, важливих для культури, програм бюджетування також зменшили видатки. Так, Український інститут у 2024 році мав 80,2 млн грн, а вже на 2025 рік суму скоротили до 65 млн грн.

Загальний бюджет Міністерства культури та стратегічних комунікацій виріс із 10,2 млрд гривень станом на 2024 до 10,5 мільярдів у 2025 році. Втім його окремі складові отримали скорочення. Як раніше зазначала Голова Правління Коаліції дієвців культури Ольга Сагайдак: