Більше грошей на книжки та музеї: як сформовано Держбюджет-2024 на культуру

На засіданні у четвер, 9 листопада, Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік. З них на культуру держава запланувала витратити наступного року 10,2 млрд гривень. Розповідаємо, як змінювалася ця сума та на що зрештою буде витрачатися.

Ще 12 вересня виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що бюджет на культуру на 2024 рік буде меншим, ніж на поточний. Але вже за три дні, 15 вересня, повідомив, що уряд заклав у бюджет на 2024 рік на сферу культури та медіа 10,7 млрд гривень – на 2,3 млрд гривень більше, ніж інституції культури отримали в цьому році.

"Актуальні потреби галузі були розглянуті, враховані та відображені у новому бюджеті", – казав тоді Карандєєв.

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В кінці вересня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, проаналізувавши проєкт бюджету-2024, заявив, що у 2024 році видатки на культуру та мистецтво мають зрости на 22,92%.

Зрештою зразу після ухвалення держбюджету-2024 9 листопада Міністерство фінансів уточнило, що на наступний рік передбачено 10,2 млрд гривень фінансування на культуру та медіапростір.

Після голосування в Раді заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук уточнила в своєму Facebook, яких змін у контексті культури зазнав головний фінансовий документ країни.

Вона розповіла, що фінансування МКІП зменшили на 427 млн гривень, а статтю, в якій виділялися кошти на добудову музею Голодомору, взагалі зняли. "Завершення будівництва буде, але не за українські гроші", – пояснила Кравчук і нагадала, що раніше Канада пообіцяла фінансування завершення музею та облаштування експозиції.

Також, за словами депутатки, на 81,8 млн гривень збільшили фінансування на забезпечення діяльності національних музеїв, на 50 млн гривень - на підготовку кадрів для сфери культури і мистецтва. "Трохи докинули на зарплату Музею історії України у другій світовій війні, трохи збільшилося по хореографічному коледжу", – уточнила Кравчук в розмові з УП.Культура.

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Кошти на культуру та інформаційну політику розпоідляються так:

1,9 млрд гривень – на Державний комітет телебачення і радіомовлення України, з них 1,8 млрд – це фінансова підтримка Суспільного (на 346 млн грн більше, ніж у 2023 році);

– на Державний комітет телебачення і радіомовлення України, з них – це фінансова підтримка (на 346 млн грн більше, ніж у 2023 році); 1,5 млрд гривень – фінансування марафону "Єдині новини" , тобто виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, фінансова підтримка системи державного іномовлення;

– фінансування , тобто виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, фінансова підтримка системи державного іномовлення; 1,3 млрд гривень – на підтримку національних театрів (на 9 млн грн більше, ніж у 2023);

– на підтримку національних театрів (на 9 млн грн більше, ніж у 2023); 1,1 млрд гривень – на діяльність національних музеїв, бібліотек, культурних центрів (на 253 млн більше, ніж у 2023 році);

– на діяльність національних музеїв, бібліотек, культурних центрів (на 253 млн більше, ніж у 2023 році); 1,1 млрд гривень – на підготовку кадрів для сфери культури та мистецтва у закладах фахової передвищої та вищої освіти, зокрема на Національну музичну академію, Академію мистецтв та інші;

– на підготовку кадрів для сфери культури та мистецтва у закладах фахової передвищої та вищої освіти, зокрема на Національну музичну академію, Академію мистецтв та інші; 770 млн гривень – на підтримку національних художніх колективів, концертних організацій, національних і державних циркових організацій. Наприклад, на класику радянського українського мистецтва – Ансамбль імені Вірського;

– на підтримку національних художніх колективів, концертних організацій, національних і державних циркових організацій. Наприклад, на класику радянського українського мистецтва – Ансамбль імені Вірського; 701,1 млн гривень – на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках (на 52,5% більше, ніж у 2023 році);

– на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках (на 52,5% більше, ніж у 2023 році); 466 млн гривень – на діяльність Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі. І це рекордне збільшення – на 379,08 млн більше, ніж у 2023. З них 376 млн гривень – на сертифікати для придбання книжок для дітей;

– на діяльність Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі. І це рекордне збільшення – на 379,08 млн більше, ніж у 2023. З них – на сертифікати для придбання книжок для дітей; 328,3 млн гривень – на музичні та художні школи;

– на музичні та художні школи; 215,6 млн гривень – на Український культурний фонд (на 8,96 млн більше, ніж у 2023, але все ще майже втричі менше довоєнного рівня);

– на Український культурний фонд (на 8,96 млн більше, ніж у 2023, але все ще майже втричі менше довоєнного рівня); 214,1 млн гривень – на керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики;

– на керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики; 14,9 млн гривень – підвищення кваліфікації, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких і творчих колективів;

– підвищення кваліфікації, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких і творчих колективів; 20,9 млн гривень – на культурно-мистецькі заходи національних творчих спілок та всеукраїнського товариства "Просвіта";

– на культурно-мистецькі заходи національних творчих спілок та всеукраїнського товариства "Просвіта"; 28,8 млн гривень – на державну підтримку діячів культури та мистецтва;

– на державну підтримку діячів культури та мистецтва; 50,1 млн гривень – на охорону культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державну мовну політику;

– на охорону культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державну мовну політику; 4,3 млн гривень – на підтримку культурного простору "Кримський дім";

– на підтримку культурного простору "Кримський дім"; 40,5 млн гривень – на здійснення заходів із захисту національного інформаційного простору;

На Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти (Держмистецтв) в бюджеті заклали 22,3 млн гривень, на Український інститут національної пам'яті – 74,2 млн гривень, з них 36,9 млн – на забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Державну агенцію з питань кіно (Держкіно, яке виведене з підпорядкування МКІП і чий бюджет затверджується окремо) в 2024 році хочуть профінансувати на 618,3 млн гривень. З них 589,6 млн гривень має піти на державну підтримку кінематографії.