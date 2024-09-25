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Концептуальна стагнація. Про що говорить проєкт бюджету на культуру 2025?

25 вересня, 12:59
Ольга Сагайдак Голова Правління Коаліції дієвців культури, співзасновниця Dofa.Fund
Концептуальна стагнація. Про що говорить проєкт бюджету на культуру 2025?

Ніколи не було і ось знову. Щороку, під час обговорення проєкту бюджету на наступний рік культурні дієвці активно обурюються скороченню видатків і закликають Уряд і Парламент схаменутися і згадати цитату Черчилля (а потім довго обговорюють, чи вона належить саме йому).

Проєкт Зведеного державного бюджету на 2025 рік передбачає незначне зменшення видатків на культуру і мистецтво – на 0,4%. Але це лише на перший погляд.

Станом на "до повномасштабного вторгнення", на 2021 рік, видатки на культуру були 23936,3 млн.грн., а на 2025 плануються на рівні 24935,4 млн.грн.

Номінально майже нічого не змінилося. Але фактично, з урахуванням зростання цін і девальвації гривні, реальне скорочення видатків становить 35,5%.

Про що це говорить? Бюджет гарантує виплати зарплат, які номінально навіть трошки зростуть за рахунок індексації, а фактично купівельна спроможність працівників знизиться на третину. Також установи будуть чемно платити комуналку, яка разом із оплатою праці лишається захищеною статтею витрат.

Власне, в умовах воєнного стану, крім зарплат і комуналки, ні на що інше Держказначейство кошти все одно витрачати не дасть. Наприклад, директор музею в невеликому місті матиме свої гарантовані 8000 гривень зарплати – стандартні в районних музеях. Але якщо він захоче залучити фінансування з інших джерел на спецрахунок установи, щоб виготовляти сувенірку й продавати її, то такі витрати йому не "пропустять".

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Отже, в бюджет закладена завчена бідність і безпорадність культурних інституцій.

В плані на 2024 рік обсяг фінансування культури з державного бюджету становив 6 млрд 174,1 млн. В проєкті на 2025 – 5 млрд 260,1 млн. Очікується зростання фінансування з місцевих бюджетів, яке в 2024 планувалося на рівні 18 млрд 861,4 млн., а в 2025 передбачається 19 млрд 675,3 млн.

Отже, майже 80% "культурних" видатків лягають на міста і громади. А значить, інституції і дієвці мусять активно взаємодіяти з управлінцями на місцях, щоб вони не забули врахувати ці потреби. Але прогнози Уряду зовсім не обов’язково будуть реалізовані громадами.

Розглянемо розподіл державних коштів на національні інституції та державні програми:

  • Бібліотеки, музеї, виставки – 31%
  • Клубні заклади – 29%
  • Заходи, інші заклади та творчі спілки і Театри – по 14%
  • Художні колективи, концертні й циркові організації – 7%
  • Заповідники – 4%
  • Кіно – 1%

На що і як скоротили фінансування?

Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики (Державна програма 3801170) – мінус 79,7%

Держкіно – мінус 74,4%.

Український інститут книги – мінус 61,7%.

Уповноважений із захисту державної мови – мінус 34,9%.

Програма "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері медіа, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічна діяльність" – мінус 33,6%.

Український культурний фонд – мінус 32,5%.

Український інститут національної пам’яті – мінус 5,9%.

Висновки, вочевидь, невтішні. Попри те, що на всіх майданчиках звучить заклик зберегти спадщину і українську ідентичність, і навіть визнати це пріоритетом національної безпеки, фінансування суттєво скоротилося, а значить попереду – стагнація і маргіналізація сфери.

Звісно, ми розраховуємо на донорів, яким невтомно повторюємо, що українська культура є невід’ємною і неоціненною частиною європейської й світової культури. Але, якщо ми не демонструємо на практиці захист своїх цінностей, складно заохотити заплатити за це весь західний світ.

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Окремо згадаю культурну дипломатію. Пам’ятаємо, що основним пріоритетом новопризначений міністр культури назвав стратегічну комунікацію: культура має впливати на наших партнерів за кордоном у продовженні й посиленні підтримки, перш за все військової.

Подивимося, як це відображено в Державному бюджеті.

Фінансування державної програми 1401110 "Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України…", яку імплементує МЗС, і яка включає публічну дипломатію, закордонних українців та Український інститут скорочується на 18,7%. Було у 2024 – 80,202 млн., буде – 65 202 млн.

Натомість Державна програма 3801030 "Здійснення заходів з питань захисту національного інформаційного простору, європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері", яку має реалізувати Міністерство культури та стратегічних комунікацій збільшується на 407,2%. Було у 2024 – 40,5 млн., буде – 205,4 млн.

Цілком логічним виглядає той факт, що кошти отримує той орган державної влади, який реалізує стратегію. Нелогічним виглядає те, що інструментарій реалізації політики залишився в іншій державній програмі, а мінкульту доведеться створювати майже все з нуля.

Український інститут, який працює вже 5 років, спромігся відкрити 2 закордонні філії в Берліні й Парижі. І це при тому, що відкриття і перший рік існування - за донорські кошти, подальше фінансування існування філій передбачалося за кошти держави.

Український інститут поширює знання про Україну, налагоджує співпрацю в сфері культури з десятками країн, залишається з фінансуванням в 51 млн. грн., і з дефіцитом бюджету в 70% Що робить абсолютно нереалістичним ані утримання філій, ані реалізацію затвердженої стратегії.

Але це не тільки про гроші, а перш за все про людський капітал. Зважаючи на колосальний дефіцит кадрів у сфері культури і унікальну експертизу культурної дипломатії, яку накопичив УІ, дивним виглядає рішення полишити його без підтримки й, фактично, благословити на перетворення в Громадську організацію. Натомість, доведеться створювати клон УІ під дахом міністерства культури.

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Проте, в бюджеті зберігаються і рядки, які не зазнали номінальних змін. Наприклад, державна програма Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта" - майже 21 млн. Або Національна академія мистецтв (не плутати з освітнім закладом Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури) – 45,6 млн. З них половина – утримання інституції і її членів, а половина – наукова діяльність у сфері мистецтвознавства.

НАМУ налічує сьогодні 45 академіків, 51 член-кореспондента – ці статуси набуваються довічно. Щомісячна довічна плата за звання академіку складає 4 601 грн. на місяць (100 доларів), члену – кореспонденту – 3 060 грн. (75 доларів). Важко уявити, навіть під час війни, що знані художники й скульптори розраховують прожити на ці кошти.

Більшість з академіків успішно продають свої твори як в Україні, так і за кордоном, читають лекції, пишуть книжки. Натомість, наприклад у Франції, Академія мистецтв (як і наук) має меценатську місію. Видатні і знані митці та науковці не отримують платні, вони інвестують, збирають кошти, управляють майном, яке заповідають Академії, і підтримують молодих колег.

Власне, наведенням прикладів (з офіційних джерел) я б хотіла звернути увагу на один із засадничих управлінських підходів, якого бракує в формуванні державного бюджету.

Якщо ми відчуваємо, цілком зрозуміло чому, брак ресурсів, ми мусимо їх розподіляти надзвичайно зважено і помірковано.

Мусимо визначити ургентне й пріоритетне, без чого не зможемо залишитися політичною і культурною нацією. Зараз це про збереження – людей, ідентичності, спадщини.

Мусимо взяти сміливість припинити фінансування того, що фінансуємо за звичкою (рядок в бюджеті на це давно є), але без очевидного впливу.

Мусимо максимально сприяти тому, що здатне заробляти або залучати кошти -лібералізувати господарювання інституціями, яким, врешті, даємо лише на хліб і воду.

Мусимо припинити зарегульовувати, обкладати червоними прапорцями і знесилювати різнорівневими аудитами управлінців в культурі, натомість - зобов’язати публічно звітувати платникам податків щодо результатів діяльності – суспільного впливу культурних інституцій, їх внеску у стійкість і розвиток громад.

Державний бюджет є наочним свідоцтвом нашої спроможності управляти державою. Наразі, сфері культури цей іспит пройти не вдається. Від зміни місць доданків результат не змінюється, а ми щоразу намагаємося спростувати цю аксиому.

Ольга Сагайдак, Голова правління Коаліції дієвців культури, співзасновниця Dofa.Fund, спеціально для "УП. Життя"

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