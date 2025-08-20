Через російські атаки Сумський державний університет втратив 60 тисяч книжок

У бібліотеці Сумського державного університету через російську атаку 18 серпня згоріло 15 тисяч книжок. З квітня 2025 року, коли РФ вдарила по Конгрес-Центру СумДУ університет втратив 45 тисяч книжок. Усього знищено 60 тисяч екземплярів.

Про це повідомила директорка бібліотеки згорілого "Н" корпусу, пише "Суспільне Суми".

За її словами, це були найновіші книжки, які придбали за останні 5-6 років.

У ніч з 17 на 18 серпня російські військові атакували Сумський державний університет ракетами та безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено головний корпус та вщент вигорів новий.

"Він (новий корпус або "Н" – ред) довго стояв занедбаний, а років сім тому ми відновили аудиторії, лекційні зали і зробили центр користування колективним обладнанням. Тепер будемо перевозити в інше місце. Найцінніше обладнання? Найдорожче – дифрактометр, п’ять мільйонів гривень. Всього обладнання тут десь на двадцять мільйонів", – розповіла інженерка першої категорії Олена Ткаченко у коментарі Суспільному.

Вигорівші книжки в бібліотеці СумДУ https://t.me/suspilnesumy/37203

У новому корпусі також розміщувалася одна з університетських бібліотек, у якій згоріло 15 тисяч екземплярів книг.

Перед цим, 13 квітня, військо РФ вдарило по історичному центру Сум. Тоді загинули 35 людей. Ракетами було пошкоджено один з корпусів СумДУ та Конгрес-центр, де згоріло ще 45 тисяч книг.

