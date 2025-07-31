Росіяни пошкодили Національну кіностудію імені Довженка у Києві

Внаслідок масованої атаки на Київ, у ніч на 31 липня, було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

"Під час ранкового ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення студії та частково – приміщення готелю. Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон. Наймасштабніші руйнування від початку повномасштабного вторгнення, проте на щастя – без людських жертв", – розповідають в установі.

Наслідки руйнувань на території кіностудії. Держкіно.

КІностудія працює майже сто років. За цей час тут створили українські фільми "Земля" Олександра Довженка, "Ентузіязм (Симфонія Донбасу)" Дзиґи Вертова, "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова. Від початку пандемії студія припинила роботу зі створення повнометражних стрічок.

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Наслідки руйнувань на території кіностудії. Держкіно

Раніше стало відомо, що внаслідок ракетної атаки росіян зазнала руйнування мечеть Духовного управління мусульман України "Умма".

Наразі відомо про 8 загиблих у Києві, включно з дитиною. За даними ДСНС, станом на 12:40, внаслідок удару постраждали 64 особи, з них – 10 дітей. Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва, серед постраждалих 9 дітей та 3 поліцейських, які їхали на виклик.