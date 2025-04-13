Внаслідок російської атаки по Сумах загинула талановита піаністка та викладачка Олена Когут

Олена грала на різних інструментах та викладала в місцевому коледжі

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах 13 квітня загинула музикантка Олена Когут. Жінка була солісткою-органісткою обласної філармонії, артисткою оркестру місцевого театру, а також викладала в коледжі.

Про смерть музикантки повідомили її колеги зі Сумського національного театру імені Михайла Щепкіна та обласної філармонії.

"13 квітня 2025 року внаслідок ракетного удару Росії наша театральна родина зазнала болю, який неможливо описати словами.

Олена була надзвичайно світлою людиною, справжньою професіоналкою, чуйною колегою й надійним другом. Її музика, її усмішка, її доброта – назавжди залишаться в нашій памʼяті", – написали в театрі.

Колеги Олени Когут із Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського розповіли, що жінка була талановитою піаністкою, "сповненою енергії та творчих планів".

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Колеги музикантки кажуть, що вона була справжнім наставником та підтримкою для своїх студентів, яким допомагала відкрити потенціал та повірити у власні сили.

За словами колег, під час занять піаністка не лише передавала знання, а й учила людяності, доброти та оптимізму.

"Її майстерність, глибоке розуміння музики та неперевершене виконання зачаровували кожного, хто мав щастя її чути", – додали в коледжі.

Крім викладання та професійного заняття музикою Олена Когут виступала за кордоном, де виконувала гімн України в історичних храмах Європи, аби поширювати рідну культуру.

В Олени Когут залишилася матір, чоловік та сини.

Дату, місце та час прощання колеги Олени Когут обіцяють повідомили згодом.

Нагадаємо, вдень 13 квітня РФ завдала ракетного удару по середмістю Сум. За даними Головного управління розвідки, по місту вдарили двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М" із Воронежської та Курської областей.

Внаслідок атаки загинуло щонайменше 32 людей, зокрема двоє дітей. Ще принаймні 99 містян зазнали поранень, серед них 11 неповнолітніх.



