У Харкові "Шахед" влучив у дім працівника театру ляльок. Колеги оголосили збір

Під час російської атаки безпілотниками у Харкові постраждав механізатор ляльок Олег Заблоцький та його родина.

Харківський театр ляльок оголосив збір коштів для допомоги пораненому працівнику. Про це повідомили на сторінці театру.

29 березня через влучання дрона загинула дружина майстра, будинок зруйновано, а сам чоловік знаходиться у лікарні.

Працівнику театру ляльок Олегу Заблоцькому збирають кошти на допомогу Харківський театр ляльок у Facebook

Сьогодні, 10 квітня, Заблоцькому виповнюється 73 роки. Щоб підтримати чоловіка його колеги організували збір коштів на лікування:

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"Тож у цей день ми б дуже хотіли підтримати Олега та привітати його з днем народження. Тому відкриваємо для нього баночку, долучайтеся, будь ласка, донатами та репостами".

Долучитися до збору можна за посиланням або переказати кошти на карту: 4441 1111 2344 3115.

Майстер оживляв ляльок майже до усіх вистав театру. Він продовжував працювати навіть попри війну.

Загалом 29 березня внаслідок атаки російськи БпЛА на Харків загинуло двоє людей, 30 постраждали, серед них 5 дітей.

Харківський державний академічний театр ляльок імені В. Афанасьєва у 2022 році перетворився на волонтерський штаб. У лютому 2023-го вперше з часів повномасштабного вторгнення відкрив сцену для постійних відвідувань.



Його режисерка Оксана Дмітрієва перемогла у номінації "Жінки в перформативному мистецтві" української премії Women in Arts. The Resistance 2024. Цьогоріч режисерка увійшла до премії "УП-100. Сила жінок".

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