У міграційній службі пояснили, чому відомій співачці відмовили в українському громадянстві

У Державній міграційній службі пояснили, чому співачка російського походження Юля Юріна отримала чергову відмову щодо отримання українського громадянства.

У відомстві зазначають, що у серпні 2024 року в Україні набрав чинності Закон, який запроваджує ряд тимчасових обмежень щодо того, хто може отримати українське громадянство.

Наразі є лише декілька винятків, коли громадянин чи громадянка Росії можуть отримати український паспорт. Вони стосуються:

тих осіб, які "мають визначні заслуги перед Україною чи прийняття яких до громадянства становить державний інтерес для держави";

осіб, які проходять або проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України;

осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання;

неповнолітніх дітей, які мають законні підстави для набуття громадянства.

"Якщо особа не підпадає під ці винятки, подати заяву для набуття громадянства України наразі неможливо", – додають у міграційній службі.

Обмеження будуть зняті лише за рік після того, як в Україні скасують режим воєнного стану.

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У своєму Instagram Юріна розповіла, що наразі вона намагається отримати клопотання від Міністерства культури, яке доведе, що вона підпадає під одне з виключень у Законі.

"Це клопотання від Міністерства, яке доведе, що я стратегічно важлива особа для України. Я вже двічі відправляла лист у Міністерство культури, щоб за мене поручилися і отримала проміжну відповідь", – поділилась співачка.

Зазначимо, що співачка Юлія Юріна народилась і виросла у Росії, але проживає в Україні вже 13 років. Тут вона закінчила Київський національний університет культури та мистецтв, разом зі Стасом Корольовим створила гурт YUKO, що переосмислював українські фольклорні пісні.

У 2020 році гурт розпався і Юля Юріна розпочала сольну кар’єру. Наразі вона продовжує працювати над темою переосмислення фольклору, зокрема, випустила лайв-альбом "Гвара".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію жінки з Київщини, яка майже 33 роки прожила без паспорта.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"