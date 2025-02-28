У міграційній службі пояснили, чому відомій співачці відмовили в українському громадянстві
У Державній міграційній службі пояснили, чому співачка російського походження Юля Юріна отримала чергову відмову щодо отримання українського громадянства.
У відомстві зазначають, що у серпні 2024 року в Україні набрав чинності Закон, який запроваджує ряд тимчасових обмежень щодо того, хто може отримати українське громадянство.
Наразі є лише декілька винятків, коли громадянин чи громадянка Росії можуть отримати український паспорт. Вони стосуються:
- тих осіб, які "мають визначні заслуги перед Україною чи прийняття яких до громадянства становить державний інтерес для держави";
- осіб, які проходять або проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України;
- осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання;
- неповнолітніх дітей, які мають законні підстави для набуття громадянства.
"Якщо особа не підпадає під ці винятки, подати заяву для набуття громадянства України наразі неможливо", – додають у міграційній службі.
Обмеження будуть зняті лише за рік після того, як в Україні скасують режим воєнного стану.
У своєму Instagram Юріна розповіла, що наразі вона намагається отримати клопотання від Міністерства культури, яке доведе, що вона підпадає під одне з виключень у Законі.
"Це клопотання від Міністерства, яке доведе, що я стратегічно важлива особа для України. Я вже двічі відправляла лист у Міністерство культури, щоб за мене поручилися і отримала проміжну відповідь", – поділилась співачка.
Зазначимо, що співачка Юлія Юріна народилась і виросла у Росії, але проживає в Україні вже 13 років. Тут вона закінчила Київський національний університет культури та мистецтв, разом зі Стасом Корольовим створила гурт YUKO, що переосмислював українські фольклорні пісні.
У 2020 році гурт розпався і Юля Юріна розпочала сольну кар’єру. Наразі вона продовжує працювати над темою переосмислення фольклору, зокрема, випустила лайв-альбом "Гвара".
Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію жінки з Київщини, яка майже 33 роки прожила без паспорта.
Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"