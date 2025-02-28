"Америка відвернулась від усього пристойного": режисер "Титаніка" отримає громадянство Нової Зеландії

Відомий голлівудський режисер Джеймс Кемерон планує отримати громадянство Нової Зеландії і остаточно оселитись у цій країні. Рішення він ухвалив зокрема через перемогу Дональда Трампа на виборах у США.

Про це режисер розповів у інтерв’ю новозеландському виданню Stuff.

Коли журналіст запитав його, що він думає про друге президентство Трампа, Джеймс Кемерон відповів: "Я вважаю, що це жахливо".

"Я бачу відвернення від усього пристойного. Америка не відстоює нічого, якщо вона не тримається те, що вона історично відстоювала", – зазначив він.

Зауважимо, що режисер "Титаніка" частково проживав у Новій Зеландії впродовж 14 років. У 2012 році він придбав там молочну ферму, згодом також зайнявся кіновиробництвом. Восени 2023 року в інтерв’ю Variety він зазначав, що всі свої "Аватари" зніматиме у Новій Зеландії.

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Наразі ж питання отримання громадянства Нової Зеландії Джеймс Кемерон назвав "неминучим".

За його словами, одна з найкращих речей у житті в Новій Зеландії – це відійти від новин про діяльність Дональда Трампа.

«Я просто не хочу більше бачити обличчя цього хлопця на першій сторінці газети. Це як спостерігати за автокатастрофою знову і знову", – сказав Кемерон.

Джеймс Кемерон – оскароносний режисер, відомий передусім завдяки своїм фільмам "Титанік", "Аватар", "Термінатор". Народився у Канаді, однак більшу частину життя мешкав у США, де й зробив кар’єру. Один з найуспішніших режисерів світу: сім його фільмів зібрали у прокаті сумарно понад 5,6 мільярда доларів.

Нагадаємо, нещодавно ми публікували список найбільш очікуваних фільмів, які варто подивитись у 2025 році.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"