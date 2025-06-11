Легендарний k-pop гурт BTS повертається з армії
У Південній Кореї 10 та 11 червня завершили військову службу чотири учасники популярного кей-поп гурту BTS. Нині з армії повернулося шість учасників. Останній виходить наприкінці червня.
Про це повідомляє The Korea Times.
10 червня з обов’язкової військової служби звільнили Кіма Намджуна (RM) та Кіма Те Хьона (V).
Намджун був у військовому оркестрі, а Техьон – у підрозділі спеціального призначення під егідою військової поліції.
Біля військової бази зібралася преса і була пряма трансляція зустрічі з виконавцями. На відео видно багато фанатів та фанаток, які оплесками вітають RM і V. Артисти вийшли з машин та обійнялися, після Намджун заграв на саксофоні, а Техьон стояв поруч із букетами квітів.
Під час промови учасники гурту пообіцяли невдовзі повернутися на сцену.
11 червня військову службу закінчили Пак Чімін та Чон Чонґук, які служили у 5-й піхотній дивізії артилерійської бригади армії в Йончхоні.
Усі четверо виконавців пішли в армію у грудні 2023 року.
Співаки у військовій формі привітали сотні фанатів на спортивному об’єкті в Йончхоні. Натовп зустрів їх також оплесками.
"Це був мій перший раз у війську, і, чесно кажучи, це було нелегко. Якщо ви побачите солдатів, які проходять повз, я буду дуже вдячний, якщо ви зможете сказати їм хоча б тепле слово", – звернувся до публіки Чімін.
Чонґук, подякував товаришам по службі, які служили разом з ними.
Торік службу звершили Кім Сок Джін (Джин) та Чон Хосок (J-Hope) у червні та жовтні минулого року відповідно. Очікується, що група з семи учасників возз'єднається після того, як Мін Юнґі (Suga) завершить свої обов'язки 21 червня. Зараз він проходить алтернативну службу як соціальний працівник.
У Південній Кореї всі працездатні чоловіки зобов'язані служити в армії від 18 до 21 місяця. У 2020 році для BTS зробили відтермінування служби, але потім оголосили, що всі учасники групи будуть служити.
17 жовтня 2022 року K-pop-гурт BTS тимчасово припинив діяльність, оскільки учасники гурту проходитимуть військову службу в Південній Кореї.
BTS або Bangtan Boys створила у 2013 році компанія Big Hit Entertainment. Група поєднує K-pop, хіп-хоп, танці та тексти про молодь, емоції, суспільство та самореалізацію. Часто учасники самі пишуть пісні та музику.
Гурт став популярним не лише у Південній Кореї, а у всьому світі. Альбоми BTS неодноразово очолювали чарти Billboard 200, а сингли "Dynamite", "Butter", "Permission to Dance", займали перші місця у світових хіт-парадах.
Серед нагород, які має BTS American Music Awards, MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards та Guinness World Records. Вони стали першим корейським гуртом, номінованим на Греммі.
З 2017 року гурт співпрацює з ЮНІСЕФ у рамках кампанії "Love Myself", спрямованої на боротьбу з насильством проти дітей та молоді.
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