Легендарний k-pop гурт BTS повертається з армії

Чонгук та Чімін позують для фотографій після звільнення з обов'язкової військової служби

У Південній Кореї 10 та 11 червня завершили військову службу чотири учасники популярного кей-поп гурту BTS. Нині з армії повернулося шість учасників. Останній виходить наприкінці червня.

Про це повідомляє The Korea Times.

10 червня з обов’язкової військової служби звільнили Кіма Намджуна (RM) та Кіма Те Хьона (V).

Намджун був у військовому оркестрі, а Техьон – у підрозділі спеціального призначення під егідою військової поліції.

Біля військової бази зібралася преса і була пряма трансляція зустрічі з виконавцями. На відео видно багато фанатів та фанаток, які оплесками вітають RM і V. Артисти вийшли з машин та обійнялися, після Намджун заграв на саксофоні, а Техьон стояв поруч із букетами квітів.

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Під час промови учасники гурту пообіцяли невдовзі повернутися на сцену.

Повернення з військової служби Кіма Намджуна (RM) та Кіма Те Хьона (V). REUTERS/Kim Hong-Ji

11 червня військову службу закінчили Пак Чімін та Чон Чонґук, які служили у 5-й піхотній дивізії артилерійської бригади армії в Йончхоні.

Усі четверо виконавців пішли в армію у грудні 2023 року.

Співаки у військовій формі привітали сотні фанатів на спортивному об’єкті в Йончхоні. Натовп зустрів їх також оплесками.

"Це був мій перший раз у війську, і, чесно кажучи, це було нелегко. Якщо ви побачите солдатів, які проходять повз, я буду дуже вдячний, якщо ви зможете сказати їм хоча б тепле слово", – звернувся до публіки Чімін.

Чонґук, подякував товаришам по службі, які служили разом з ними.

Торік службу звершили Кім Сок Джін (Джин) та Чон Хосок (J-Hope) у червні та жовтні минулого року відповідно. Очікується, що група з семи учасників возз'єднається після того, як Мін Юнґі (Suga) завершить свої обов'язки 21 червня. Зараз він проходить алтернативну службу як соціальний працівник.

У Південній Кореї всі працездатні чоловіки зобов'язані служити в армії від 18 до 21 місяця. У 2020 році для BTS зробили відтермінування служби, але потім оголосили, що всі учасники групи будуть служити.

17 жовтня 2022 року K-pop-гурт BTS тимчасово припинив діяльність, оскільки учасники гурту проходитимуть військову службу в Південній Кореї.

Гурт BTS thedailyjagran.com

BTS або Bangtan Boys створила у 2013 році компанія Big Hit Entertainment. Група поєднує K-pop, хіп-хоп, танці та тексти про молодь, емоції, суспільство та самореалізацію. Часто учасники самі пишуть пісні та музику.

Гурт став популярним не лише у Південній Кореї, а у всьому світі. Альбоми BTS неодноразово очолювали чарти Billboard 200, а сингли "Dynamite", "Butter", "Permission to Dance", займали перші місця у світових хіт-парадах.

Серед нагород, які має BTS American Music Awards, MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards та Guinness World Records. Вони стали першим корейським гуртом, номінованим на Греммі.

З 2017 року гурт співпрацює з ЮНІСЕФ у рамках кампанії "Love Myself", спрямованої на боротьбу з насильством проти дітей та молоді.

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