У Франції на фестивалі анімаційного кіно відзначили чотири українські роботи

На міжнародному фестивалі анімаційного кіно Annecy у Франції у кількох конкурсних та індивідуальних секціях відзначили чотири українські роботи: Ірини Цілик, Марії Янко, Наталії Великанової та Ондржея Моравеця і Вікторії Лопухіної. Фестиваль проходив з 8 по 15 червня.

Про це повідомили на сайті фестивалю та Державне агентство України з питань кіно.

Ірина Цілик з документальним проєктом "Червона зона" стала переможницею Ciclic Prize у категорії "Mifa Pitches – Feature Films". Вона отримала грант 25 тисяч євро та двомісячну анімаційну резиденцію у французькому місті Вандом. "Червона зона" показує звичайний день у Києві в умовах війни.

Марія Янко стала лавреаткою ARTE France Prize у категорії "Mifa Pitches – Short Films". Її анімаційний фільм "Катерина" показує як повномасштабне вторгнення зображують у соцмережах. Попередньо стрічку купить телеканал ARTE для показу в програмі "Court-circuit", присвяченій авторському кіно та новим голосам у європейській анімації.

Наталія Великанова створила проєкт "Damned", який досліджує наслідки екоциду після підриву Каховської ГЕС у 2023 році. Він здобув Weird Market Prize у категорії "Mifa Pitches — Immersive Experiences". Стрічку запросили до участі у 17-му Weird Market у Валенсії в Іспанії з 30 вересня по 5 жовтня 2025 року.

Режисери Ондржей Моравець та Вікторія Лопухіна стали володарями Cristal for the Best VR Work у категорії "VR Works" за VR-проєкт "Крихкий дім", який занурює глядачів у простір дому, який згодом перетворюється у небезпечну зону.

На фестивалі у Франції у межах пітчингу Black Sea Animation Projects, присвяченого проєктам з країн Чорноморського регіону, від України представили художній короткометражний фільм "Фрески пам'яті" режисерки Олександри Джиганської про памʼять, особисті спогади та відчуття належності.

Annecy International Animation Film Festival проводиться щорічно у Франції. З 1960 по 1998 його проводили раз на два роки.