Книжковий Арсенал зібрав менше відвідувачів ніж торік

Цьогоріч 13-й Книжковий Арсенал за чотири дні відвідали близько 30 тисяч відвідувачів та відвідувачок, що на п'ять тисяч менше ніж торік. Та понад 250 гостей взяли участь у подієвій частині. Серед них митці та мисткині з різних країн світу.

Про це повідомляють організатори прес-релізом, який надійшов УП.Культура

Книжковий арсенал тривав з 29 травня по 1 червня. Відбулося понад 200 подій програми Фестивалю, в тому числі програми Фокус-теми, Основної програми, окремих кураторських та спеціальних програм, а також програми видавців: дискусії, лекції, читання, воркшопи, зустрічі з авторами, музичні та перформативні події. Серед них 17 виставкових проєктів та п’ять книжкових колекцій.

"Цього року наша команда прагнула зробити якомога більше — перевершити досягнення минулого року, запровадити нові формати та повернути до Фестивалю деякі успішні практики з минулих років. Водночас це знову Фестиваль в умовах війни, ми працюємо з безпековими обмеженнями, які не дозволяють нам повернутися до масштабного формату, яким був Книжковий Арсенал у 2019 чи 2021 роках", – поділилася Юлія Козловець, директорка Книжкового Арсеналу.

На першому поверсі Старого арсеналу свої стенди представили 100 великих, 11 малих видавництв та 6 тематичних книгарень, а також партнерські стенди військових та волонтерських ініціатив. Також цьогоріч на Книжковий Арсенал повернувся Ярмарок ілюстраторів: 12 художників, графіків та митців презентували свої роботи у різних візуальних рішеннях та стилях.

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Також на фестивалі представили 7 кураторських та спеціальних програм:

"Все між нами – переклад" – Фокус-тема ХІІІ Книжкового Арсеналу. Кураторками стали Марсі Шор та Оксана Форостина;

Основна програма "Наш арсенал". Кураторка – Ірина Славінська;

Програма для/про дітей та підлітків "Знайома мова уяви". Кураторка – Оля Русіна;

Професійна програма Книжкового Арсеналу. Кураторка – Юлія Конопляна.

Зі спеціальною програмою відбувся Літературно-перекладацький фестиваль "Translatorium", яким курувала Таня Родіонова. "Кардіограма перекладу", яку організував Український ПЕН.

Спеціальну підліткову програму "Інтерпретація однозначного" представили учасники "Літературної лабораторії для підлітків".

У вечір останнього дня фестивалю відбулася музично-поетична подія від гурту DakhTrio "Стус. Тичина. Шевченко". Пісні на поезію Василя Стуса, Павла Тичини та премʼєрні композиції на тексти Тараса Шевченка.

Про Книжковий Арсенал

Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал – щорічний проєкт Мистецького арсеналу. Вперше відбувся у 2011 році. Відтоді гостями фестивалю стали майже пів тисячі відомих міжнародних авторів з понад пів сотні країн. Щороку близько 200 українських видавництв презентували свої видання на виставці-ярмарку.

У березні 2019 року Книжковий Арсенал визнали найкращим літературним фестивалем року на Лондонському книжковому ярмарку.

У 2022 році фестиваль було скасовано у зв'язку з повномасштабною війною Росії в Україні.

Однак у березні 2023 року оголосили, що фестиваль повертається після вимушеної паузи. Відтак фестиваль проходить уже третій рік під час повномасштабного вторгнення.