Відвідувачів Книжкового Арсеналу побільшало. Фестиваль підбив підсумки

У неділю, 2 червня, завершився ХІІ міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Його команда підбила підсумки та поділилася досягненнями цьогорічної події. Насамперед тим, що в умовах війни кількість відвідувачів виросла – з 28 тисяч у 2023 році до 35 тисяч у 2024-му.

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Вже вдруге Книжковий Арсенал проходив в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Цього року організатори впровадили додаткові заходи безпеки та подбали про продовження фестивалю в під час відключення енергопостачання.

За майже чотири фестивальні дні на першому поверсі Старого арсеналу свої стенди представили понад 100 українських видавництв та п'ять книгарень. Книгарні курували стенди в певній категорії: Book.ua представила секцію "Художня література, книги англійською мовою"; Readeat — "Художня література"; Сенс — "Нон-фікшн"; Top Comics — "Мальописи"; Книжковий Лев — "Арт-книга".

На Арсенал привезли книжки з Харкова, які згоріли після російського обстрілу Сергій Хандусенко

У подієвій частині Книжкового Арсеналу 2024 взяли участь понад 260 гостей з України та закордону: це Оксана Забужко, Таня Малярчук, Артур Дронь, Ахтем Сеїтаблаєв, Ботакоз Кассімбекова, Ніколя Танзер, Девід Патрікаракос, Олександр Михед, Олександра Матвійчук, Уям Блеккер, Якоб Вундервальд, Юрій Андрухович, Ярина Чорногуз та багато інших.

Оксана Забужко - одна з учасниць Книжкового Арсеналу 2024 Сергій Хандусенко

Нововведення цьогорічного фестивалю – професійна програма Book Arsenal Fellowship Program. У межах неї Арсенал відвідали семеро іноземних видавців та агентів з Чехії, Польщі, Данії, Грузії, Німеччини, Греції та Італії.

Партнерські інституції програми – Український інститут книги та House of Europe – представили їм статистику українського книжкового ринку та можливості для фінансування перекладів українських книжок. Зрештою учасники провели понад 60 зустрічей з українськими колегами, на яких обговорили налагодження партнерств.

На Арсеналі представили і мистецькі проєкти Роман Шаламов

Традиційно на Книжковому Арсеналі була представлена "Вітрина новинок". Цього разу вона зібрала близько 200 книжок, що вийшли друком з червня 2023 до травня 2024 року та стосуються теми війни. Після завершення фестивалю ці книжки передають бібліотекам, що були зруйновані чи пошкоджені через повномасштабне вторгнення.

Про Книжковий Арсенал

Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал – щорічний проєкт Мистецького арсеналу. Вперше відбувся у 2011 році. Відтоді гостями фестивалю стали майже пів тисячі відомих міжнародних авторів з понад пів сотні країн. Щороку близько 200 українських видавництв презентували свої видання на виставці-ярмарку.

У березні 2019 року Книжковий Арсенал визнали найкращим літературним фестивалем року на Лондонському книжковому ярмарку.

У 2022 році фестиваль було скасовано у зв'язку з повномасштабною війною Росії в Україні.

Однак у січні 2023 року організатори фестивалю назвали переможців всеукраїнського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн 2022". А вже у березні того ж року оголосили, що фестиваль повертається після вимушеної паузи минулоріч.