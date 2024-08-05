"Сумую за всіма вами": соліст гурту Limp Bizkit звернувся до своїх російських фанатів

Соліст гурту Limp Bizkit Фред Дерст створив допис в соціальній мережі "ВКонтакте" вперше за шість років. На своїй офіційній сторінці він звернувся до російських фанатів.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

"Сумую за всіма вами. Відправляю всім позитивну енергію і хороші вібрації. Зараз я перебуваю на турі Loserville з Bones у США. Хотів зв'язатися і повідомити, що думаю про вас. Залишайтеся позитивними і дбайте про себе! Сподіваюся скоро побачитися. З повагою, Фред", – написав музикант.

скріншон

ВІДЕО ДНЯ

Пост Дерста став першим на його сторінці з жовтня 2018 року. Раніше він регулярно постив короткі дописи та публікував фотографії. Приблизно у той час співак розлучився зі своєю дружиною, росіянкою Ксенією Бєрязіною. Під її впливом раніше Фред Дерст також був готовий отримати російське громадянство та переїхати в окупований Крим.

Як гурт Limp Bizkit відзивається про Україну та Росію

З 2015 року гурт займає пропутінську позицію, а в лютому 2023 року створив кліп на пісню Out Of Style. У ньому з допомогою технології діпфейку зобразили президента Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна. Останнього зіграв соліст гурту Фред Дерст. Також там зобразили північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, лідер Китаю Сі Дзіньпіна і президента США Джо Байдена.

Також в 2015 році Служба безпеки України заборонила Фреду Дерсту в'їзд на територію держави строком на 5 років. Його внесли до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України через виступи в окупованому Криму та підтримку терористичних угруповань ДНР та ЛНР.