Мінус Гаспар Ное. Французький кінорежисер прогулявся московськими клубами
Французько-аргентинського кінорежисера Гаспара Ное помітили на фото у декількох нічних клубах Москви. Пізніше російське видання "Москвичка" опублікувало його фото на Червоній Площі.
Російський журнал підтвердив приїзд кінорежисера: "Тепер офіційно: Гаспар Ное дійсно приїхав до Москви. Ми довго тримали це в секреті, але від колег шила в мішку не сховаєш. Гаспар приїхав до Москви, зокрема, для того, щоб взяти участь в одному закритому заході для нас, "Москвички" і Arthouse. Організацією заходу займається агентство К2".
Подробиць події не уточнювали, втім її проведення анонсували вже на вечір 5 серпня. Видання мотивувало захід таким, що "показує відкритість країни світові".
Також підтвердження з’явилося на каналі засновниці агенції "К2", співорганізаторки події Кристини Потупчик.
"Ви знаєте, до кого звертатися, якщо в когось знову виникне тема про "та в Росію ніхто не їде", "Росія заблокована від світу" тощо. А насправді всі хочуть саме до нас у гості.
Дуже кумедно змінився світ: поки за кордоном ви самі бачите що, до нас прагнуть люди дізнатися більше про нашу культуру. Можливо, тільки в нас вона й залишилася", – написала вона.
Сам режисер ніяк не висвітлює свій візит до Росії та поки не коментував його.
Хто такий Гаспар Ное
Французький кінорежисер, сценарист і продюсер аргентинського походження відомий своїми провокаційними та часто контроверсійними фільмами. У своїх стрічках Гаспар Ное часто висвітлює теми алкоголю та психотропних речовин, додає своїм персонажам галюцинації й часто з допомогою такого прийому рухає сюжет.
Серед його відомих та визнаних стрічок: "Любов", "Незворотність", "Вхід у порожнечу" та "Екстаз". Ное неодноразово брав участь у провідних міжнародних кінофестивалях.
У 2002 році він здобув світову популярність під час прем’єрного показу "Незворотності" на 55-му Каннському кінофестивалі. Головні герої у стрічці зіграли Моніка Беллуччі та Венсан Кассель. Це історія вагітної жінки та її хлопця, розказана у зворотному хронологічному порядку.
Тоді понад 200 глядачів вийшли з зали через сцену зґвалтування. Також дехто скаржився на погане самопочуття через музику та візуальні ефекти.