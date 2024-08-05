Мінус Гаспар Ное. Французький кінорежисер прогулявся московськими клубами

Французько-аргентинського кінорежисера Гаспара Ное помітили на фото у декількох нічних клубах Москви. Пізніше російське видання "Москвичка" опублікувало його фото на Червоній Площі.

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Російський журнал підтвердив приїзд кінорежисера: "Тепер офіційно: Гаспар Ное дійсно приїхав до Москви. Ми довго тримали це в секреті, але від колег шила в мішку не сховаєш. Гаспар приїхав до Москви, зокрема, для того, щоб взяти участь в одному закритому заході для нас, "Москвички" і Arthouse. Організацією заходу займається агентство К2".

Подробиць події не уточнювали, втім її проведення анонсували вже на вечір 5 серпня. Видання мотивувало захід таким, що "показує відкритість країни світові".

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Фото з соціальних мереж почали ширитись російськими медіа російські медіа російські медіа російські медіа російські медіа

Також підтвердження з’явилося на каналі засновниці агенції "К2", співорганізаторки події Кристини Потупчик.

"Ви знаєте, до кого звертатися, якщо в когось знову виникне тема про "та в Росію ніхто не їде", "Росія заблокована від світу" тощо. А насправді всі хочуть саме до нас у гості.

Дуже кумедно змінився світ: поки за кордоном ви самі бачите що, до нас прагнуть люди дізнатися більше про нашу культуру. Можливо, тільки в нас вона й залишилася", – написала вона.

Сам режисер ніяк не висвітлює свій візит до Росії та поки не коментував його.

Хто такий Гаспар Ное

Французький кінорежисер, сценарист і продюсер аргентинського походження відомий своїми провокаційними та часто контроверсійними фільмами. У своїх стрічках Гаспар Ное часто висвітлює теми алкоголю та психотропних речовин, додає своїм персонажам галюцинації й часто з допомогою такого прийому рухає сюжет.

Серед його відомих та визнаних стрічок: "Любов", "Незворотність", "Вхід у порожнечу" та "Екстаз". Ное неодноразово брав участь у провідних міжнародних кінофестивалях.

Кадр з фільму "Екстаз"

У 2002 році він здобув світову популярність під час прем’єрного показу "Незворотності" на 55-му Каннському кінофестивалі. Головні герої у стрічці зіграли Моніка Беллуччі та Венсан Кассель. Це історія вагітної жінки та її хлопця, розказана у зворотному хронологічному порядку.

Тоді понад 200 глядачів вийшли з зали через сцену зґвалтування. Також дехто скаржився на погане самопочуття через музику та візуальні ефекти.