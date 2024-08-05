"Дедпул і Росомаха" став найкасовішим "дорослим" фільмом в США

Стрічка "Дедпул і Росомаха" за два тижні зібрала 824 мільйони доларів у світовому прокаті та стала найкасовішою стрічкою з віковим рейтингом R в Сполучених Штатах Америки, повідомляє Variaty.

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Фільм за два тижні зібрав 395 мільйонів доларів в американському прокаті й перевершив попередній рекорд, якого досяг фільм "Страсті Христові" 2004 року (370,7 мільйонів доларів).

Також він зібрав 428 тисяч доларів у країнах Європи, Азії та Африки. Найбільш прибутковими стали Китай (45,2 мільйона доларів), Велика Британія (42,4 мільйона доларів), Мексика (32,8 мільйона доларів) та Австралія (24,6 мільйона доларів).

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Продовження історії про Дедпула з Райяном Рейнольдсом в головній ролі вже перевершило касові збори двох попередніх частин – "Дедпул" 2016 року приніс 783 мільйони доларів, а "Дедпул 2" 2018 року зібрав 786 мільйонів доларів.

Зараз "Дедпул і Росомаха" є другим найпопулярнішим фільмом 2024 року після "Думки навиворіт 2" зі зборами у 1,5 мільярда доларів. Також він посів третю сходинку серед найкасовіших стрічок з рейтингом R в історії після "Джокера" режисера Тодда Філліпса (1,07 мільярда доларів) та "Оппенгеймера" Крістофера Нолана (1 мільярд доларів). Втім кіноспільнота прогнозує, що за кілька днів третій "Дедпул" перетне позначку в 1 мільярд доларів.

Комедійний бойовик "Дедпул і Росомаха" розповідає про двох антигероїв у кіновсесвіті Marvel, які спочатку намагаються врятувати свої життя, а потім увесь світ. Сюжет базується на оригінальних коміксах про Дедпула, проте після купівлі Діснеєм студії Fox проєкт дещо змінив формат.

Виконавець ролі Дедпула Раян Рейнольдс став одним із сценаристів нового фільму, а також виступив співпродюсером стрічки. Г'ю Джекман, який зіграв Росомаху та оголошував про вихід з проєкту після фільму "Логан" 2017 року, повернувся до цієї ролі у середині 2022 року спеціально для зйомок з Раяном Рейнольдсом.

Що означає віковий рейтинг R

Рейтинг R (Restricted) входить до системи оцінювання кінострічок, які розробила Американська кіноасоціація. Завдяки рейтингуванню кінотеатри та теледистриб’ютори можуть обмежувати показ фільмів, щоб не заподіяти шкоди певним групам людей.

Всього існує 5 рейтингів: