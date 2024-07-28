Отримає роль одного з найбільших лиходіїв: Роберт Дауні-молодший повертається до кіновсесвіту Marvel
59-річний Роберт Дауні-молодший, який здобув популярність, зокрема, завдяки ролі Тоні Старка у фільмах кіновсесвіту Marvel, повертається до франшизи. У майбутньому фільмі "Месники: Судний день" актор зіграє лиходія Доктора Дума.
Про повернення відомого актора повідомив президент кіновсесвіту Кевін Фейдж під час фестивалю Comic-Con у Сан-Дієго 27 липня, пише The Guardian.
Роберт Дауні-молодший приголомшив публіку, з'явившись на сцені і знявши маску одного з найбільших лиходіїв коміксів.
"Нова маска – те ж завдання (йдеться про виконання ролі в кіновсесвіті – ред.). Мені подобається грати складних персонажів", – сказав він, коли фанати почали скандувати його ім’я.
Хто такий Доктор Дум?
Доктор Дум – давній супротивник Фантастичної четвірки, складний, страхітливий лиходій, який володіє магією та використовує науку.
Після травми обличчя Дум ховає своє лице за маскою. Героя вважають одним із найвідоміших лиходіїв в історії Marvel. Шанувальники вже давно шукали на появу цього Доктора Дума на великих екранах.
Нагадаємо, цьогоріч студія Marvel зазнала критики через ізраїльську персонажку фільму Капітан Америка: Чудесний новий світ" після відновлення воєнних дій між Ізраїлем та Палестиною.