Отримає роль одного з найбільших лиходіїв: Роберт Дауні-молодший повертається до кіновсесвіту Marvel

59-річний Роберт Дауні-молодший, який здобув популярність, зокрема, завдяки ролі Тоні Старка у фільмах кіновсесвіту Marvel, повертається до франшизи. У майбутньому фільмі "Месники: Судний день" актор зіграє лиходія Доктора Дума.

Про повернення відомого актора повідомив президент кіновсесвіту Кевін Фейдж під час фестивалю Comic-Con у Сан-Дієго 27 липня, пише The Guardian.

Роберт Дауні-молодший приголомшив публіку, з'явившись на сцені і знявши маску одного з найбільших лиходіїв коміксів.

"Нова маска – те ж завдання (йдеться про виконання ролі в кіновсесвіті – ред.). Мені подобається грати складних персонажів", – сказав він, коли фанати почали скандувати його ім’я.

ВІДЕО ДНЯ

Here's the exact moment when Robert Downey Jr. announced his #Marvel return for AVENGERS: DOOMSDAY: pic.twitter.com/XpE3Ie399D — MCU - The Direct (@MCU_Direct) July 28, 2024

Хто такий Доктор Дум?

Доктор Дум – давній супротивник Фантастичної четвірки, складний, страхітливий лиходій, який володіє магією та використовує науку.

Після травми обличчя Дум ховає своє лице за маскою. Героя вважають одним із найвідоміших лиходіїв в історії Marvel. Шанувальники вже давно шукали на появу цього Доктора Дума на великих екранах.

Нагадаємо, цьогоріч студія Marvel зазнала критики через ізраїльську персонажку фільму Капітан Америка: Чудесний новий світ" після відновлення воєнних дій між Ізраїлем та Палестиною.