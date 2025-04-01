У Полтаві розпочався демонтаж пам’ятника відпочинку російського царя Петра І

1 квітня у Полтаві розпочався перший етап демонтажу пам’ятника на місці відпочинку Петра І. Наразі з монумента зняли захисний чохол, повідомляють журналісти "Суспільного" з місця подій.

За словами секретарки Полтавської міської ради Катерини Ямщикової, гроші на демонтажні роботи з бюджету громади не списувалися. Вона також зазначила, що для самого процесу залучили архітекторів, реставраторів та інших необхідних спеціалістів.

На першому етапі, після зняття з монумента захисного полотна, експерти можуть дослідити сам пам’ятник. Уже завтра будуватимуть риштування для подальшого демонтажу.

Роботи триватимуть поетапно і швидкість їх завершення залежатиме від процесу, тому точних термінів завершення демонтажу немає, додала Ямщикова.

У Полтаві тривають роботи з демонтажу пам'ятника на місці відпочинку Петра І Суспільне Полтава

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Пам’ятник, що нині демонтовують встановили у 1849 році на перехресті вулиць Спаської та Пилипа Орлика. Зазначається, що Петро І зупинявся саме на цьому місці після Полтавської битви. Монумент передадуть на зберігання до музею "Поля Полтавської битви", де його експонуватимуть для відвідувачів.

25 лютого з території музею історії Полтавської битви демонтували пам'ятник Петру І. Його зберігають в закладі. Рішення ухвалили відповідно до чинного законодавства та політики деколонізації, яку проводить Міністерство культури та інформаційної політики України.

Наприкінці жовтня 2024 року Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Міністерству культури переглянути статус полтавських споруд звеличення російського царя Петра I і перемоги росіян у Полтавській битві 1709 року. А міську владу – демонтувати ці пам’ятники після.

Про те, як Полтавська перемога царизму уславлюється в місті низкою пам'ятників – Монументом слави, Ротондою пам’яті, пам'ятником на місці відпочинку після битви Петра І і монументом царському генерал–майору Келіну, УП.Культура розповідала раніше. А також про те, як експозиція державного заповідника "Поле полтавської битви" досі є місцем "слави руского оружия".