Прокуратура затримала на хабарі посадовця Мінкультури за дозвіл на вивіз антикваріату

Посадовця Міністерства культури та інформаційної політики України затримали під час отримання частини хабаря у розмірі 3 тисяч доларів. Він вимагав цю суму за можливість безперешкодного вивезення антикваріату за кордон. Особу підозрюваного не розголошують.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За даними слідства, посадовець Міністерства вимагав та отримав від чоловіка 3300$ за здійснення впливу на третіх осіб для безперешкодного вивезення антикварної холодної зброї за межі України, поза митним контролем, без дозвільних документів та огляду", – написали у пресслужбі.

Вулиця Івана Франка, неподалік від Мінкульту. Київська міська прокуратура

Посадовця затримали правоохоронці під час отримання 3000$. Іншу частину, за словами представників прокуратури, посадовця отримав раніше.

З опублікованих прокуратурою фото видно, що затримали зловмисника на вулиці Івана Франка, недалеко від будівлі Міністерства культури та інформаційної політики.

Тепер посадовцю готують підозру, а також обирають запобіжний захід. Попередньо стаття передбачає позбавлення волі на 8 років та конфіскацію майна.

Хабар, яккий вилучили у посадовця. Київська міська прокуратура

Також під час санкціонованих обшуків в помешканні підозрюваного прафоохоронці вилучили 10 тисяч доларів та 200 тисяч гривень.