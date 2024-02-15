Прокуратура затримала на хабарі посадовця Мінкультури за дозвіл на вивіз антикваріату
Посадовця Міністерства культури та інформаційної політики України затримали під час отримання частини хабаря у розмірі 3 тисяч доларів. Він вимагав цю суму за можливість безперешкодного вивезення антикваріату за кордон. Особу підозрюваного не розголошують.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
"За даними слідства, посадовець Міністерства вимагав та отримав від чоловіка 3300$ за здійснення впливу на третіх осіб для безперешкодного вивезення антикварної холодної зброї за межі України, поза митним контролем, без дозвільних документів та огляду", – написали у пресслужбі.
Посадовця затримали правоохоронці під час отримання 3000$. Іншу частину, за словами представників прокуратури, посадовця отримав раніше.
З опублікованих прокуратурою фото видно, що затримали зловмисника на вулиці Івана Франка, недалеко від будівлі Міністерства культури та інформаційної політики.
Тепер посадовцю готують підозру, а також обирають запобіжний захід. Попередньо стаття передбачає позбавлення волі на 8 років та конфіскацію майна.
Також під час санкціонованих обшуків в помешканні підозрюваного прафоохоронці вилучили 10 тисяч доларів та 200 тисяч гривень.