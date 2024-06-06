Одеська кіностудія може припинити роботу через неефективність

Державна аудиторська служба України напередодні повідомила, що Одеська кіностудія може припинити своє існування через неефективне керування. Наступного дня на студії відреагували, відкинувши звинувачення Держаудиту.

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Про те, що аудит кіностудії з'ясував, що неефективне керування та бездіяльність акціонерів довели її до збитковості, повідомила пресслужба Держаудиту.

"Перевіркою встановлено, що за останні п'ять років через неефективні управлінські дії та рішення кіностудія недоотримала доходів або втратила таку можливість, а також здійснила зайві витрати на загальну суму понад 400 млн грн", – йдеться у повідомленні.

В службі уточнили, що зокрема йдеться про те, що студія досі не зареєструвала права на земельні ділянки в елітній зоні Одеси на узбережжі Чорного моря. Це може привести до їх втрати кіностудією.

Також не провела переоцінку вартості належного їй майна. Це призвело до заниження вартості її активів на майже 200 млн гривень.

Під час аудиту з'ясувалося, що студія має значні проблеми з доходами від авторських прав на свою продукцію. Встановили, що Держкіно надало приватній структурі ТОВ "Фірма Будущеє" виключні майнові авторські права на використання фільмофонду, що був створений Одеською кіностудією у 1955-1991 роки та належить до національної культурної спадщини.

Зокрема, йдеться про 269 фільмів, серед яких загальновідомі "Д'Артаньян і три мушкетери", "Пригоди Електроніка", "Місце зустрічі змінити не можна", "Діти капітана Гранта" тощо. Через це кіностудія недоотримала майже 13 млн грн.

"Окремою проблемою залишається отримання доходів від роялті, які є значно меншими, ніж собівартість створених протягом п'яти останніх років компанією фільмів. Така ситуація може завдати збитків на суму понад 40 млн гривень", – додали в Держаудиті.

Наступного дня Одеська кіностудія випустила заяву, в якій публічно прокоментувала звинувачення аудиторів. У ній зазначила, що "сума збитків в розмірі 400 млн грн є цілковито маніпулятивною".

"Дана цифра взята з описової частини аудиторського висновку, де складені математичним шляхом усі цифри, які є не більше, аніж економічним припущенням спеціалістів, які проводили аудит і не мають відношення до безпосередньої перевірки, результати якої викладені в акті ревізії", - пояснили своє твердження на студії.

Там додали, що під час ревізії перевірялося два порушення на загальну суму близько 1 млн грн. І зазначили, що вже усунули їх.

"Одеська кіностудія працює стабільно і жодних загроз існуванню кіностудії не існує. На сьогоднішній день Одеська кіностудія не має заборгованості по заробітній платі та сплаті податків і є активним учасником кінематографічного процесу. З початку повномасштабного вторгнення завершено знімальний процес трьох картин. Наразі триває робота над повнометражним художнім фільмом "Режисер". YouTube канал кіностудії налічує понад 1,7 млн підписників і приносить кіностудії значний дохід", – підсумувала кіностудія.

Також там зазначили, що створили Музейно-виставковий комплекс, який є стабільним джерелом прибутків підприємства, регулярно проводять благодійні заходи тощо.

Про Одеську кіностудію

Одеська кіностудія була заснована 1919 року на базі націоналізованих приватних кінофабрик Борисова та Харитонова. Спочатку вона називалася "Кіносекція політвідділу 41-ї дивізії Червоної армії", і першим знятим нею художнім фільмом стала стрічка "Павуки і мухи".

У 1922 році її реорганізували в Першу кінофабрику Всеукраїнського фотокіноуправління. А за вісім років змінили назву на Одеська кінофабрика "Українфільм". Першими режисерами кінофабрики стали Петро Чардинін, Лесь Курбас, Аксель Лундін.

У 2005 році частину акцій Одеської кіностудії було продано через приватизацію. Тоді у власності держали лишилося 50% плюс одна акція студії, іншим акціонером стало новостворене ТОВ "Нова кіностудія". Власниками компанії були колишній міністр культури Олександр Ткаченко та бізнесмен Іван Фурсін. Ткаченко тоді очолив правління ЗАТ "Одеська кіностудія".

Представники гільдії кінематографістів Одеси тоді стверджували, що приватизація мала ознаки складу злочину.

У грудні 2009 року Фонд держмайна випустив наказ про продаж державної частки в кіностудії. Але вже за місяць, у січні 2010-го, прийняв рішення не продавати контрольний пакет акцій ЗАТ "Одеська кіностудія". Тоді ж з'ясувалося, що мажоритарним власником пакету акцій є донецький бізнесмен Сергій Тарута.

Наприкінці червня 2020 року стало відомо, що Ткаченко продав належний йому пакет акцій ПрАТ "Одеська кіностудія" банкіру Олександру Морозову. Ще одним власником Одеської кіностудії з пакетом акцій 25% -1 акція тоді назвали забудовника Андрія Вавриша.