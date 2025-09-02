Держетнополітики через суд вимагає заборонити діяльність УПЦ(МП)

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті подала до суду позов з вимогою припинити діяльність Уккраїнської православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє інформаційна агенція Інтерфакс-Україна.

Раніше Держетнопрлітики визнала УПЦ(МП) афілійованою з Російською православною церквою.

Голова Держетнопрлітики Віктор Єленський пояснив алгоритм цього рішення:

РЕКЛАМА:

"Якщо припис не виконано, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті зобов'язана оголосити Київську митрополію Української православної церкви афілійованою із забороненою в Україні Російською православною церквою - це перше. Друге - надіслати листи про це Київській митрополії і тим релігійним організаціям, які входять до її складу, або пов'язані з нею. Третє - невідкладно, як сказано в законі, подати позов до суду про припинення Київської митрополії. От власне це було зроблене".

Водночас Єленський наголосив, що після заборони УПЦ(МП) громади й парафії не будуть закриватися. Натомість церква буде позбавлена юридичного статусу й не вважатиметься центральною структурою для діяльності і підпорядкування громад.

Парафії, що залишаться, зможуть перейти в підпорядкування до будь-якої іншої церкви та не обовʼязково Православної церкви України(ПЦУ). Або лишитися незалежними.

Держетнополітики буде вести справу та намагатиметься вирішити її якомога швидше.