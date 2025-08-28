Держетнополітики визнала зв'язок УПЦ(МП) з Російською православною церквою

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала Київську Митрополію Української православної церкви (МП) афілійованою із забороненою Російською православною церквою.

Про це повідомили у ДЕСС.

Зв’язки УПЦ МП з Російською православною церквою підтвердило дослідження, яке провело Держетнополітики щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії із РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена.

Держетнополітики направила припис до Київської митрополії УПЦ з вимогою усунути порушення закону "Про свободу совісті та релігійні організації". Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій відмовився виконувати вказаний припис.

У ДЕСС вказали, що через відсутність підстав вважати порушення усуненими або припис – помилковим, Держетнополітики визнала Київську Митрополію УПЦ афілійованою з Російською православною церквою.

9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження причетності релігійних організацій до РФ, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

Українська православна церква (МП) оскаржила цю постанову в суді.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

2 липня Володимир Зеленський припинив громадянство України митрополита Онуфрія – предстоятеля Української православної церкви. За матеріалами СБУ, у нього є російський паспорт.

Верховна Рада 20 серпня 2024 року ухвалила закон про заборону в Україні релігійних організацій, пов‘язаних із РФ. Він передбачає, що у разі виявлення ознак афілійованості релігійної організації з РФ, ДЕСС повинна видати припис, аби організація їх усунула упродовж 9 місяців.