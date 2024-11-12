Держкіно закликало кінофестиваль у Таллінні скасувати покази фільму про українську переселенку та росіянина

Державне агентство з питань кіно закликало кінофестиваль Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) відмовитися від показів фільму "Глухі коханці" російського режисера Бориса Гуца.

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"З огляду на агресію росії проти України та численні страждання українського народу, особливо важливо забезпечити, щоб культурні платформи не ставали інструментами для фільмів, які розмивають кордони розуміння реальності українців", – йдеться у зверненні Держкіно.

Також там зазначили, що "надання можливості демонстрації російських фільмів у сучасному контексті несе ризик пропаганди, яка виправдовує агресію може бути частиною інформаційної стратегії агресора".

Водночас Держкіно подякувало організаторам кінофестивалю в Таллінні за можливість представляти на події українське кіно.

Що не так з фільмом "Глухі коханці"?

Стрічку "Глухі коханці" (Deaf Lovers) зняв російський режисер Борис Гуц. Сам режисер називає її еротичною драмою. Наразі він живе у Європі, але на батьківщині довгий час працював на російському телебаченні.

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Фільм розповідає про кохання української переселенки та росіянина – їх обох грають російські актори Даніїл Газізуллін та Анастасія Шємякіна.

Українку, звісно ж, грає російська акторка Кадр з фільму "Глухі коханці"

"Молодий чоловік і дівчина зустрічаються в Стамбулі. Їх зближує те, що в жодного з них немає грошей, щоб жити в чужому місті. Вони обидва глухі, але це не заважає їм спілкуватися, проводити час разом і робити те, що зазвичай роблять молоді люди – безтурботно веселитися і шукати близькості. Їм здається, що вони закохані. Але все не зовсім так, як здається. Вона з України, він із Росії, а десь на батьківщині йде війна", – йдеться в описі стрічки на сайті фестивалю.

Цікаво, що кінофестиваль "Чорні ночі" відібрав "Глухих коханців" в програму 28-ї едиції кіноогляду, у якій також є окрема програма нового українського кіно. "Цьогоріч там є програма "Standing with Ukraine", а в ній, поміж українських фільмів раптом затесалася стрічка російського кінорежисера Бориса Гуца "Глухі закохані"…Отаке от Standing with Ukraine )" – відреагувала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик.

Фільм представлений в основній конкурсній програмі. Покази заплановано на 17, 18 та 20 листопада.

Інші суперечливі фільми в програмі

Крім "Глухих коханців", що розказує історію українки з погляду росіян, в програмі також є нова стрічка виключеного з Української кіноакадемії Сергія Лозниці "Вторгнення".

Фільм про вторгнення Росії в Україну Лозниця анонсував навесні 2022 року. "Я ще не повертався в Україну з початку війни, але, звичайно, я маю намір туди поїхати, і я маю намір зняти фільм про ті звірства, які зараз відбуваються", – розповідав раніше Reuters Лозниця, який живе в Литві.

Зрештою фільм показали на цьогорічному Каннському кінофестивалі.

Кадр з фільму "Вторгнення"

На сайті талліннського кінофестивалю стрічку Лозниці називають "потужним продовженням української хроніки", що "показує глибокі шрами війни та незламний дух нації, сповненої рішучості вижити та відстояти своє існування".

Також у програмі PÖFF ще одна історія російських "переселенців" – "Тихе життя" (Quiet Life) грецького режисера Александроса Авранаса з російськими акторами Чулпан Хаматовою та Григорієм Добригіним. Він розповідає про сім'ю, яка переїздить з Росії до Швеції у пошуках притулку.

"Сергій і Наталя, яких переслідує влада Росії, разом із двома доньками тікають і просять притулку у Швеції, бажаючи почати нове життя. Коли їхнє прохання відхиляють, молодша дочка, Катя, загадковим чином впадає в кому", - так описується фільм на сайті фестивалю.

Кадр з фільму "Тихе життя"

Програма Standing with Ukraine

Водночас фестиваль пропонує хорошу добірку нового українського кіно: тут і "Мирні люди" режисерки Оксани Карпович, і "Редакція" Романа Бондарчука, "Порцелянова війна" Слави Лєонтьєва та Брендана Белломо, "Ти – космос" Павла Острікова, "Сентиментальна подорож до планети Паражданова" Тараса Томенка та Dear Beautiful Beloved Юрія Речинського.

Про фестиваль

Кінофестиваль "Темні ночі" в Таллінні (Tallinn Black Nights Film Festival, PÖFF) – найбільший кінофестиваль Північної і Східної Європи. Вперше відбувся 1997 року. З 2014 року входить до числа 15 світових кінофестивалів категорії А, поруч з Венеційським, Каннським і Берлінським кінофестивалями.

Щороку до програми фестивалю входить приблизно 250 повнометражних і 300 короткометражних фільмів з усього світу.

У 2024 році кінофестиваль "Темні ночі" відбувається з 8 по 24 листопада.