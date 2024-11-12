Держкіно закликало кінофестиваль у Таллінні скасувати покази фільму про українську переселенку та росіянина
Державне агентство з питань кіно закликало кінофестиваль Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) відмовитися від показів фільму "Глухі коханці" російського режисера Бориса Гуца.
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"З огляду на агресію росії проти України та численні страждання українського народу, особливо важливо забезпечити, щоб культурні платформи не ставали інструментами для фільмів, які розмивають кордони розуміння реальності українців", – йдеться у зверненні Держкіно.
Також там зазначили, що "надання можливості демонстрації російських фільмів у сучасному контексті несе ризик пропаганди, яка виправдовує агресію може бути частиною інформаційної стратегії агресора".
Водночас Держкіно подякувало організаторам кінофестивалю в Таллінні за можливість представляти на події українське кіно.
Що не так з фільмом "Глухі коханці"?
Стрічку "Глухі коханці" (Deaf Lovers) зняв російський режисер Борис Гуц. Сам режисер називає її еротичною драмою. Наразі він живе у Європі, але на батьківщині довгий час працював на російському телебаченні.
Фільм розповідає про кохання української переселенки та росіянина – їх обох грають російські актори Даніїл Газізуллін та Анастасія Шємякіна.
"Молодий чоловік і дівчина зустрічаються в Стамбулі. Їх зближує те, що в жодного з них немає грошей, щоб жити в чужому місті. Вони обидва глухі, але це не заважає їм спілкуватися, проводити час разом і робити те, що зазвичай роблять молоді люди – безтурботно веселитися і шукати близькості. Їм здається, що вони закохані. Але все не зовсім так, як здається. Вона з України, він із Росії, а десь на батьківщині йде війна", – йдеться в описі стрічки на сайті фестивалю.
Цікаво, що кінофестиваль "Чорні ночі" відібрав "Глухих коханців" в програму 28-ї едиції кіноогляду, у якій також є окрема програма нового українського кіно. "Цьогоріч там є програма "Standing with Ukraine", а в ній, поміж українських фільмів раптом затесалася стрічка російського кінорежисера Бориса Гуца "Глухі закохані"…Отаке от Standing with Ukraine )" – відреагувала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик.
Фільм представлений в основній конкурсній програмі. Покази заплановано на 17, 18 та 20 листопада.
Інші суперечливі фільми в програмі
Крім "Глухих коханців", що розказує історію українки з погляду росіян, в програмі також є нова стрічка виключеного з Української кіноакадемії Сергія Лозниці "Вторгнення".
Фільм про вторгнення Росії в Україну Лозниця анонсував навесні 2022 року. "Я ще не повертався в Україну з початку війни, але, звичайно, я маю намір туди поїхати, і я маю намір зняти фільм про ті звірства, які зараз відбуваються", – розповідав раніше Reuters Лозниця, який живе в Литві.
Зрештою фільм показали на цьогорічному Каннському кінофестивалі.
На сайті талліннського кінофестивалю стрічку Лозниці називають "потужним продовженням української хроніки", що "показує глибокі шрами війни та незламний дух нації, сповненої рішучості вижити та відстояти своє існування".
Також у програмі PÖFF ще одна історія російських "переселенців" – "Тихе життя" (Quiet Life) грецького режисера Александроса Авранаса з російськими акторами Чулпан Хаматовою та Григорієм Добригіним. Він розповідає про сім'ю, яка переїздить з Росії до Швеції у пошуках притулку.
"Сергій і Наталя, яких переслідує влада Росії, разом із двома доньками тікають і просять притулку у Швеції, бажаючи почати нове життя. Коли їхнє прохання відхиляють, молодша дочка, Катя, загадковим чином впадає в кому", - так описується фільм на сайті фестивалю.
Програма Standing with Ukraine
Водночас фестиваль пропонує хорошу добірку нового українського кіно: тут і "Мирні люди" режисерки Оксани Карпович, і "Редакція" Романа Бондарчука, "Порцелянова війна" Слави Лєонтьєва та Брендана Белломо, "Ти – космос" Павла Острікова, "Сентиментальна подорож до планети Паражданова" Тараса Томенка та Dear Beautiful Beloved Юрія Речинського.
Про фестиваль
Кінофестиваль "Темні ночі" в Таллінні (Tallinn Black Nights Film Festival, PÖFF) – найбільший кінофестиваль Північної і Східної Європи. Вперше відбувся 1997 року. З 2014 року входить до числа 15 світових кінофестивалів категорії А, поруч з Венеційським, Каннським і Берлінським кінофестивалями.
Щороку до програми фестивалю входить приблизно 250 повнометражних і 300 короткометражних фільмів з усього світу.
У 2024 році кінофестиваль "Темні ночі" відбувається з 8 по 24 листопада.