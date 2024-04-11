"Хороший росіянин", Лозниця та фільм про Газу. Каннський кінофестиваль 2024 оголосив програму

У четвер, 11 квітня, організатори Каннського кінофестивалю оголосили програму 77-го кіноогляду. Він пройде у Франції приблизно за місяць – 15-25 травня. У програмі немає режисерів з України, зате є виключений з Української кіноакадемії Сергій Лозниця та російський режисер Кирило Сєрєбренніков.

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Програму оголосили директор Каннського кінофестивалю Тьєррі Фремо та президентка фестивалю Айріс Кноблох на пресконференції у паризькому кінотеатрі UGC Normandie.

Як зазначив Фремо, сформувати цьогорічну програму було нелегко. Навіть не зважаючи на те, що минулий рік був успішним для світової кіноіндустрії.

Першим фільмом, який він оголосив, став документальний фільм "Краса Гази", його покажуть у програмі спеціальних показів. Це фільм про трансгендерних палестинців з Гази, які емігрують до Тель-Авіва.

"Цей фільм був знятий ще до війни, і він набуває особливого резонансу сьогодні та продовжує досліджувати цю болючу територію на нашій планеті", – сказав Фремо.

Організатори Каннського кінофестивалю 2024 оголосили програму @Festival_Cannes / Twitter

Також організатори оголосили фільм, який відкриє цьогорічний кінофестиваль у Каннах. Ним стала сюрреалістична комедія Квентіна Дюп'є "Другий акт" (Le Deuxième Acte) з акторкою Леа Сейду в головній ролі.

В основному конкурсі змагатимуться такі очікувані прем'єри від відомих режисерів, як "Мегалополіс" (Megalopolis) Френсіса Форда Копполи, "Види доброти" (Kinds Of Kindness) Йоргоса Лантімоса, "Саван" (The Shrouds) Девіда Кроненберґа, "Парфенопи" (Parthenope) Паоло Соррентіно тощо.

Постер фільму "Парфенопи"

Серед інших тут бачимо і російського режисера Кирила Сєрєбреннікова – у Каннах покажуть його фільм "Лимонов, балада про Едічку" про російського письменника, українофоба та шовініста Едуарда Лимонова.

Постер фільму "Лимонов, балада про Едічку"

В оголошеній програмі немає жодного фільму режисера з України. Зате є режисер Сергій Лозниця, якого у березні 2022 року виключили зі складу Української кіноакадемії через те, що його фільми увійшли до програми кінофестивалю російського кіно "Від Львова до Уралу". В програмі Спеціальних показів буде показано його нову роботу – стрічку "Вторгнення" (The Invasion).

Фільм про вторгнення Росії в Україну Лозниця анонсував ще навесні 2022 року. "Я ще не повертався в Україну з початку війни, але, звичайно, я маю намір туди поїхати, і я маю намір зняти фільм про ті звірства, які зараз відбуваються", – розповідав Reuters Лозниця, який живе в Литві.

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Якщо минулого року фестиваль встановив рекорд за кількістю жінок-режисерок, чиї фільми відібрали до офіційної конкурсної програми, то цього року у головному конкурсі представлено лише чотири жінки. Це режисерка з Англії Андреа Арнольд з фільмом "Птах", дві француженки з повнометражними дебютами – "Субстанція" Коралі Фаржа та "Дикий діамант" Агат Рідінгер - та індійська режисерка Паял Кападія зі стрічкою "Все, що ми уявляємо як світло".

Основний конкурс

" Учень " (The Apprentice) , режисер Алі Аббасі

, режисер "Мотель Дестіно" (Motel Destino) , режисер Карім Айнуз

, режисер "Птах" (Bird) , режисерка Андреа Арнольд

, режисерка "Емілія Перес" (Emilia Perez), режисер Жак Одіар

режисер "Анора" (Anora), режисер Шон Бейкер

"Мегалополіс" (Megalopolis), режисер Френсіс Форд Коппола

режисер "Саван" (The Shrouds), режисер Девід Кроненберг

режисер "Субстанція" (The Substance), режисерка Коралі Фаржа

"Гранд-Тур" (Grand Tour), режисер Мігель Гомес

режисер "Мій Марчелло" (Marcello Mio), режисер Крістоф Оноре

режисер "Охоплені припливом" (Feng Liu Yi Dai), режисер Цзя Чжанке

режисер "Все, що ми уявляємо як світло" (All We Imagine As Light), режисерка Паял Кападія

режисерка "Види доброти" ( Kinds Of Kindness ) , режисер Йоргос Лантімос

( ) режисер "Розбиті серця" (L'amour Ouf), режисер Жіль Леллуш

режисер "Дикий діамант" (Diamant Brut) режисерки Аґат Рідінґер

"О, Канада" (Oh Canada), режисер Пол Шредер

"Лимонов, балада про Едічку", режисер Кирило Сєрєбренніков

"Парфенопа" (Parthenope), режисер Паоло Соррентіно

"Дівчина з голкою" (Pigen Med Nålen), режисер Магнус фон Хорн

Поза конкурсом

"У неї немає імені" (She’s Got No Name), режисер Пітер Чан

режисер "Горизонт: американська сага" (Horizon, An American Saga), режисер Кевін Костнер

"Чутки" (Rumours), режисери Еван Джонсон, Ґален Джонсон, Ґай Меддін

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага" (Furiosa: A Mad Max Saga), режисер Джордж Міллер

Повний список програм цьогорічного фестивалю в Каннах можна знайти на сайті події.

77-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 15 по 25 травня 2024 року.

Журі фестивалю у 2024 році очолить американська акторка, сценаристка та режисерка Грета Гервіг. Її минулорічний фільм "Барбі" став першим фільмом режисерки-жінки, який зібрав понад 1 мільярд доларів касових зборів.

Почесну "Золоту пальмову гілку" на церемонії закриття 77-го Каннського кінофестивалю отримає режисер, сценарист і продюсер, автор культових кіносаг "Зоряні війни" та "Індіана Джонс" Джордж Лукас.