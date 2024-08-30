Коли 18-річні отримають сертифікати на купівлю книжок? Розповіла директорка інституту книги

Директорка інституту книги розповіла, коли молоді планують видавати сертифікати на купівлю книг

Видача молоді сертифікатів на купівлю книжок за програмою державної допомоги "єКнига" може розпочатися у "Дії" у вересні.

Про це повідомила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

Програма "єКнига" передбачає видачу книжкових сертифікатів українцям протягом року після досягнення ними 18-річчя. Їхня приблизна вартість – 903 гривні.

За словами Коваль, наразі УІК, Міністерство культури та інформаційної політики та Міністерство цифрової трансформації вже опрацювали Порядки надання державної допомоги на придбання книг та використання коштів. Також провели робочі зустрічі з "Дією" та "Ощадбанком" для узгодження технічних питань.

"Книгорозвовсюджувачі активно наповнюють наш каталог "Книжки на ринку", щоб забезпечити покупцям можливість великого вибору книжок українських видавців. Зараз в ньому вже понад 35 тисяч назв!" – зазначила очільниця УІК.

ВІДЕО ДНЯ

Після погодження нормативних документів з Мінфіном і Мін’юстом, їх скерують до Кабінету міністрів, який видасть відповідну постанову.

Наразі Комітет гуманітарної та інформаційної політики відправив листа прем'єр-міністру з проханням пришвидшити цей процес.

"Сподіваюся, що у вересні почнемо!

А тоді проситимемо всіх, хто любить і цінує українську книгу, долучитися до поширення інформації, щоб всі, кому належиться допомога, своєчасно зареєструвалися в "Дії" та попросили її призначити", – наголосила Олександра Коваль.

Нагадаємо, 17 червня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Він передбачає субсидії для книгарень та державну допомогу на придбання книжок.