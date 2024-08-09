Мінкульт вимагає виділити 200 мільйонів з держбюджету на закупівлю книжок для бібліотек

Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало виділити в проєкті Державного бюджету на 2025 рік не менше 200 мільйонів гривень. Ці кошти планують використати для поповнення фондів бібліотек по всій Україні.

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Про це повідомило МКІП.

Протягом останніх трьох років у державному бюджеті не було видаткових статей на оновлення книжкового фонду бібліотек. Як зазначають у міністерстві, це може призвести до занепаду бібліотечної галузі.

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Посадовці вже почали роботу над відновлення програми підтримки бібліотек. МКІП провело попередні консультації з Комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, де спільно визначили бюджетний пріоритет у сфері культури на наступний рік. Так, фінансування спрямують на створення "якісного україномовного контенту та відновлення програми поповнення книжкових фондів публічних бібліотек".

Підтримка бібліотек та популяризація культури читання в Україні

Держава розпочала програму субсидій для книгарень, а також розробку сертифікатів для 18-річних. Вже 17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Сума сертифікату для молоді складає 908 гривень.

Цього року на програму допомоги з придбання книжкової продукції уряд виділив 372 мільйонів гривень.

"Це дозволить українцям, які досягли 18-ти річного віку придбати майже півтора мільйона книжок чим частково задовольнити свої соціокультурні потреби у читанні", – розповіли в Мінкульті.

Підтримкою бібліотек переважно займаються громадські та благодійні організації. Так, благодійний фонд "Бібліотечна країна" спільно з освітньою платформою "Відкритий університет Майдану" випустили курс для бібліотекарів, активістів, освітян та медиків – "Бібліотеки для здоров'я громад". Його метою є поширення знань про здоров’я людини завдяки книжкам.

В першу чергу курс створили для того, щоб бібліотеки змогли інтегруватися в життя громад та поширювали досвід профілактики здоров'я в Україні.