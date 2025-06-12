Кінокорпорації Disney і Universal судитимуться зі штучним інтелектом Midjourney

Disney і Universal стали першими голлівудськими компаніями, які виступили проти ШІ-компанії Midjourney. Вони подали позов через порушення авторських прав на багатьох відомих кіноперсонажів, повідомляє Variety.

"Використовуючи авторські права позивачів, а потім поширюючи зображення (а незабаром і відео), які відверто включають і копіюють відомих персонажів Disney і Universal, не вкладаючи ні копійки в їх створення, Midjourney є типовим прикладом зловживання авторськими правами і бездонною ямою плагіату", – йдеться в позові.

Ще одне зображення, згенероване штучним інтелектом Midjourney Universal

Компанії назвали політику роботи штучного інтелекту повноцінним піратством, яке "підриває основоположні права США щодо авторського права".

Компанії стверджують, що на вебсайті Midjourney "відображаються сотні, а то й тисячі зображень, згенерованих за запитом своїх передплатників, які порушують авторські права".

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Позов містить зображення, які, як стверджується, є прикладами порушень Midjourney. Серед них зображення Дедпула і Росомахи з Marvel, Людини-павука, Дарта Вейдера із "Зоряних війн", принцеси Ельзи з "Крижаного серця" й навіть Блискавки МакКвіна з "Тачок", Шрека та посіпак з "Гидкого Я".

"Бізнес-модель Midjourney, що базується на піратстві, та ігнорування законодавства США про авторське право є не лише атакою на Disney, Universal та працьовиту творчу спільноту, яка втілює магію кіно в життя, але й більш широкою загрозою для американської кіноіндустрії, яка створила мільйони робочих місць та внесла понад 260 мільярдів доларів у економіку країни", – наголосили в компаніях.

Компанії вимагають компенсації у вигляді грошової суми, розмір якої не уточнюється, а також "попередньої та/або постійної судової заборони, що забороняє та обмежує Midjourney" порушувати або поширювати їхні авторські права.

Що робить компанія Midjourney

Midjourney вперше запустила свій генератор зображень на основі штучного інтелекту в лютому 2022 року, а заснована була в 2021 році. Компанія мала понад 200 мільйонів доларів доходу в 2023 році і заробила 300 мільйонів доларів у 2024 році.

Компанія Midjourney зареєстрована в Сан-Франциско, на своєму веб-сайті зазначає: "Ми – невелика самофінансована команда, що спеціалізується на дизайні, людській інфраструктурі та штучному інтелекті. У нас працює 11 штатних співробітників та неймовірна команда консультантів".

Засновником і генеральним директором Midjourney є Девід Хольц, який раніше був співзасновником і технічним директором стартапу Leap Motion, що займається VR/AR. Хольц є колишнім дослідником NASA і проводив дослідження в галузі нейробіології в Інституті Макса Планка.