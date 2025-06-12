Кінокорпорації Disney і Universal судитимуться зі штучним інтелектом Midjourney
Disney і Universal стали першими голлівудськими компаніями, які виступили проти ШІ-компанії Midjourney. Вони подали позов через порушення авторських прав на багатьох відомих кіноперсонажів, повідомляє Variety.
"Використовуючи авторські права позивачів, а потім поширюючи зображення (а незабаром і відео), які відверто включають і копіюють відомих персонажів Disney і Universal, не вкладаючи ні копійки в їх створення, Midjourney є типовим прикладом зловживання авторськими правами і бездонною ямою плагіату", – йдеться в позові.
Компанії назвали політику роботи штучного інтелекту повноцінним піратством, яке "підриває основоположні права США щодо авторського права".
Компанії стверджують, що на вебсайті Midjourney "відображаються сотні, а то й тисячі зображень, згенерованих за запитом своїх передплатників, які порушують авторські права".
Позов містить зображення, які, як стверджується, є прикладами порушень Midjourney. Серед них зображення Дедпула і Росомахи з Marvel, Людини-павука, Дарта Вейдера із "Зоряних війн", принцеси Ельзи з "Крижаного серця" й навіть Блискавки МакКвіна з "Тачок", Шрека та посіпак з "Гидкого Я".
"Бізнес-модель Midjourney, що базується на піратстві, та ігнорування законодавства США про авторське право є не лише атакою на Disney, Universal та працьовиту творчу спільноту, яка втілює магію кіно в життя, але й більш широкою загрозою для американської кіноіндустрії, яка створила мільйони робочих місць та внесла понад 260 мільярдів доларів у економіку країни", – наголосили в компаніях.
Компанії вимагають компенсації у вигляді грошової суми, розмір якої не уточнюється, а також "попередньої та/або постійної судової заборони, що забороняє та обмежує Midjourney" порушувати або поширювати їхні авторські права.
Що робить компанія Midjourney
Midjourney вперше запустила свій генератор зображень на основі штучного інтелекту в лютому 2022 року, а заснована була в 2021 році. Компанія мала понад 200 мільйонів доларів доходу в 2023 році і заробила 300 мільйонів доларів у 2024 році.
Компанія Midjourney зареєстрована в Сан-Франциско, на своєму веб-сайті зазначає: "Ми – невелика самофінансована команда, що спеціалізується на дизайні, людській інфраструктурі та штучному інтелекті. У нас працює 11 штатних співробітників та неймовірна команда консультантів".
Засновником і генеральним директором Midjourney є Девід Хольц, який раніше був співзасновником і технічним директором стартапу Leap Motion, що займається VR/AR. Хольц є колишнім дослідником NASA і проводив дослідження в галузі нейробіології в Інституті Макса Планка.