Штучний інтелект і валюта для учнів: у МОН анонсували нові функції в застосунку "Мрія"

У освітньому застосунку "Мрія" анонсували нові функції. Незабаром у додатку учні зможуть отримувати бонуси за успішне навчання, а вчителі генерувати тести за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомили Міністерство освіти і науки та віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Оновлений освітній застосунок міститиме нові функції для вчителів, які зможуть отримувати виконані домашні завдання та створювати міжкласні групи.

МОН та Мінцифри також пропонують нові можливості для учнів. Для мотивації за навчальні досягнення в "Мрії" запровадять внутрішню валюту – "мрійки", які діти зможуть обмінювати на квитки в кіно, майстеркласи, курси з програмування чи англійської.

Також школярі отримуватимуть "вогники" за виконані домашні завдання, які можна буде накопичувати за умови вчасної здачі робіт.

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Крім того, у застосунку з’являться "Кмітливки" – щоденні мінівікторини за інтересами, які матимуть різні рівні складності залежно від віку дитини.

З нового навчального року батьки зможуть обирати в застосунку гуртки поруч з домом чи школою для своїх чад.

При цьому адміністрація закладів освіти, які долучаться до "Мрії", зможуть отримувати аналіз роботи вчителів за кілька кліків.

У МОН поділилися, що команда розробників застосунку вже розпочала роботу над долученням до "Мрії" дитячих садків.

"Мрія" – це освітній геймченджер (з англ. – прорив (gamechanger). Для батьків та дітей – це зручний застосунок, який спрощує процес навчання. Для вчителів – портал і застосунок, що прибирає бюрократію і спрощує взаємодію з учнями до одного кліка. А для держави "Мрія" – це якісні дані про систему освіти", – вважає Михайло Федоров.

Нагадаємо, тестування застосунку "Мрія" розпочали у червні 2024 року. Тоді до нього долучилися 40 шкіл із шести областей України та Києва. У вересні запустили публічну бета-версію освітнього додатка.

Після початку навчального року до застосунку приєдналися 100 тисяч користувачів, зокрема діти, батьки, вчителі та адміністрація закладів освіти.

У "Мрії" школярі отримали власну ID-картку, а також можливість виконувати навчальні завдання, планувати день та переглядати освітній контент. Застосунок запропонував для батьків функцію спостереження за успіхами своїх дітей.

При цьому педагоги отримали можливість формувати навчальні плани, заповнювати журнали, ставити оцінки та позначати відвідування.

Тестування застосунку показало, що найпопулярнішою функцією серед вчителів стала оцінка роботи учнів. За перший семестр педагоги встигли виставити 560 тисяч оцінок. Школярі ж найчастіше переглядати в "Мрії" домашні завдання.