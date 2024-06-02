Історична перемога. Український скрипаль тріумфував на конкурсі королеви Єлизавети

Дмитро Удовиченко став лауреатом першої премії на конкурсі королеви Єлизавети в Брюсселі

У ніч з 1-го на 2-ге червня у Брюсселі оголосили переможця одного з найпрестижніших міжнародних музичних конкурсів – конкурсу імені королеви Єлизавети. Ним став вихованець Харківсього музичного ліцею Дмитро Удовиченко (вчителька Людмила Вареніна).

Дмитро продовжив своє навчання у провідних німецьких ВНЗ у викладачів Бориса Гарлицького і Крістіана Тецлаффа, став лауреатом багатьох міжнародних конкурсів скрипалів.

У 2018 році на конкурсі Йозефа Йоахіма він здобув 2 премію, у 2022-му – 3 премію конкурсу Яна Сибеліуса, а на Сингапурському міжнародному скрипковому конкурсі у 2022-му році – 1 премію.

Дмитро Удовиченко блискуче відіграв усі тури конкурсу, у фіналі, у день свого 25-річчя, виконав Перший скрипковий концерт Дмитра Шостаковича.

Читайте також : Український музикант переміг на престижному конкурсі скрипалів у Парижі

Міжнародний музичний конкурс імені королеви Єлизавети відбувається щорічно у різних номінаціях.

Українці вже ставали лауреатами і переможцями цього конкурсу (зокрема, 2015-го лауреатом другої премії серед скрипалів був Олексій Семененко, а 2022-го лауреатом четвертої премії став віолончеліст Олексій Шадрін).

Проте вперше за історію незалежної України український скрипаль здобув перемогу. Він отримає премію у розмірі 25 тисяч євро.

На церемонії нагородження демонстративно не потиснув руку одному з членів журі – росіянину Вадиму Рєпіну (музикант 2022-го отримав від Путіна звання народного артиста Росії, його дружина Світлана Захарова – член "Єдиної Росії", підтримала російське вторгнення на територію України).

Конкурс королеви Єлизавети підтримує і відвідує королева Бельгії Матильда.

Нагадаємо, у Відні говорили про віднайдену оперу українця Дмитра Бортнянського.