Повернення шедевра: у Відні говорили про віднайдену оперу українця Дмитра Бортнянського

У Відні вкотре пролунало ім'я Дмитра Бортнянського — це відомий український композитор, диригент та педагог XVIII-XIX ст

У Відні обговорили оперу "Креонт" українського композитора Дмитра Бортнянського, яку загубили у XVIII столітті, а нещодавно знайшли у бібліотеці Лісабону.

23 травня Український інститут провів вечір, присвячений віднайденню барокової спадщини та знайомству з творчістю Бортнянського.

Також твори відомого композитора виконав оркестр, у складі якого були українці, розповіли "УП. Життя" організатори.

Партитура опери "Креонт" українського композитора Дмитра Бортнянського, заснована на античній історії про царя Фів, стала визначною подією оперного світу XVIII-XIX ст.

У 1776 році опера "Креонт" справила фурор у венеційському театрі Di S. Benedetto, а потім її партитуру загубили. Пошуки тривали століттями, аж поки нещодавно її не знайшли в одній з бібліотек Лісабону.

Партитуру опери відреставрували й опублікували за підтримки Офісу Україна-Австрія при Міністерстві закордонних справ Австрії.

23 травня Український інститут провів вечір, присвячений віднайденню барокової спадщини, зокрема опери "Креонт"

"Дмитро Бортнянський – великий українець, який зробив важливий внесок у європейську музичну спадщину та займав вагоме місце на музичній сцені Європи. Тоді він був більш відомим і знаменитим, ніж зараз, коли його, як мені видається, ще не цінують тою мірою, як він заслуговує. І тому сьогоднішня дискусія є важливою, щоб дізнатися більше нових деталей та фактів про життя і творчість Бортнянського", – зазначив Посол України в Австрії Василь Химинець.

Також під час події відбулася презентація арій з опери у виконанні оперної співачки Олени Лезер у супроводі музикантів оркестру Wiener Akademie та панельна дискусія про композитора.

"Ми, австрійці, не так багато знаємо про українське мистецтво та історію культури. Занадто довго історія українського мистецтва та культури була затьмарена російським культурним імперіалізмом. Багато імен українських митців та культурних творців нам зовсім невідомі. Ми тільки зараз відкриваємо для себе багатьох митців, у тому числі таких, як бароковий композитор Бортнянський", – зазначив керівник Офісу Україна-Австрія при МЗС Австрії Андреас Веннінгер.

Під час події у Відні також відбулася презентація арій з опери

У дискусії про митця у Відні взяли участь:

Андреас Веннінгер – керівник Офісу Україна-Австрія при МЗС Австрії;

Ілля Король – концертмейстер, соліст Orchester Wiener Akademie, який планує постановку опери "Креонт" у 2025 році;

Анна Гадецька – музикознавиця, програмна директорка Open Opera Ukraine, експертка з української барокової музики;

Олександра Саєнко – продюсерка, культурна менеджерка та засновниця фестивалю української культури у Австрії UStream;

Стефан Бурянек – головний редактор порталу про музику та оперу Opern.News.

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Подію провів Український інститут за підтримки американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), у співпраці з Посольством України в Республіці Австрія, Офісу Україна-Австрія при Міністерстві закордонних справ Австрії та інформаційного партнера UStream.

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Нагадаємо, Дмитро Бортнянський – відомий український композитор, диригент та педагог XVIII-XIX ст. Він народився у місті Глухові, що було резиденцією гетьмана Кирила Розумовського, і з дитинства присвятив себе музиці. Дмитро 10 років навчався в Італії, де засвоїв найновіші музичні тенденції, за підтримки Бальдассаре Ґалуппі.