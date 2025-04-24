Після смерті Папи злетіли перегляди "Конклаву". Ось іще 8 фільмів, які розповідають про Ватикан

У віці 89 років після тяжкої хвороби помер Папа Римський Франциск. Після смерті понтифіка 21 квітня 2025 року збільшилася кількість переглядів фільму "Конклав". Про це повідомляє видання Variety. Напружена драма Едварда Бергера про обрання нового Папи цьогоріч претендувала на Оскар та отримала багато інших міжнародних нагород, серед яких Золотий глобус і BAFTA.

Також підвищився глядацький інтерес до фільму 2019 року "Два папи" від Netflix. Головні ролі в ньому виконали Ентоні Гопкінс і Джонатан Прайс.

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Редакція УП.Культура зібрала фільми та серіали, які розповідають не лише про обрання нового понтифіка, а й про сам Ватикан. У добірці є і фільм, який розповідає про кандидата на голову католицької церкви з України.

"Агонія та екстаз" (1965)

Історична драма режисера Керола Ріда заснована на однойменному біографічному романі Ірвінга Стоуна. Фільм розповідає про конфлікти між художником-зіркою доби Відродження Мікеланджело та Папою Юлієм ІІ. Дія розгортається під час розпису стелі Сикстинської капели в 1508-1512 роках.

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Роль Мікеланджело виконав Чарлтон Гестон, а роль Папи Юлія ІІ – Рекс Гаррісон.

"Черевики рибалки" (1968)

Драма Майкла Андерсона знята на основі роману австралійського письменника Моріса Уеста. Стрічка розповідає про життя та діяльність кандидата на посаду римського папи в Україні.

Ентоні Квінн грає роль українського архієпископа Кирила Лакоти. Його Радянський Союз звільняє після 20 років ув’язнення у сибірському трудовому таборі в рамках мирної угоди із західними демократіями. Архієпископ їде до Риму та стає учасником конклаву, який намагається замінити покійного папу.

На створення роману Моріса Веста надихнув єпископ Української греко-католицької церкви, кардинал католицької церкви Йосип Сліпий.

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"Янголи та Демони" (2009)

Фільм Рона Говарда з динамічними історіями з Ватикану, заснований на однойменному романі Дена Брауна та є продовженням фільму "Код да Вінчі". За сюжетом події розгортаються в Римі. На тлі вибору нового понтифіка викрадають кількох кардиналів, а також з’являється загроза вибуху антиматерії, вкраденої з наукової лабораторії.

Професор Гарварду Роберт Ленгдон, якого зіграв Том Генкс, фахівець із релігійної символіки має розкрити загадки, пов’язані зі стародавнім таємним товариством – Ілюмінатами, які загрожують знищити Ватикан.

Творці картини не змогли отримати дозвіл на зйомки всередині Ватикану, тож їм довелось спорудити майже копію Ватикану.

"Обряд" (2011)

Драматичний містичний художній фільм Мікаеля Гофстрема, який розповідає про студента Майка Ковака (Колін О'Донох'ю), що вирушив до Ватикану на навчання екзорцизму. Він знайомиться з отцем Лукасом Тревентом, якого зіграв Ентоні Гопкінс. Головному герою доводиться зіткнутися з нез'ясовним феноменом, який наука не може проконтролювати.

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"У нас є Папа!" (2012)

Комедійний італійський фільм про Ватикан від режисера Нанні Моретті. Це історія про кардинала Мелвілля, якого несподівано обирають новим Папою, однак він дуже хвилюється та відчуває невпевненість у власних силах. За кілька годин до публічного проголошення він втікає з Ватикану, змінюючи всі плани.

Рятуватиме головного героя психоаналітик-атеїст.

У фільмі зіграли актори Мішель Пікколі, Нанні Моретті, Єжи Штур, Маргеріта Буй, Ренато Скарпа та інші.

"Ватикан" (2013)

Фільм Рідлі Скотта розповідає про кардинала Томаса Дорса, який прагне реформ у Католицькій церкві та його опонента – кардинала Марко Малаккі, який має інші погляди. Стрічка досліджує взаємини та суперництво, а також таємниці та чудеса, що стоять за католицькою церквою.

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У фільмі зіграли актори Кайл Чандлер, Себастьян Кох, Метью Гуд, Анна Фріл, Бруно Ганц.

"Молодий папа" (2016)

Серіал Паоло Соррентіно про Ватикан розповідає нам про вигаданого Папи Пія XIII, роль якого виконує Джуд Лоу. Це історія молодого американця, який стає головою церкви й ставить під сумнів усе, що здавалося непохитним у релігійному світі.

Проте у цьому серіалі також немає сцен знятих на території Ватикану через відмову. Тому зйомки відбувалися в основному на студіях Чінечітта, де відтворювалися інтер'єри Ватикану. Сади були зняті на деяких віллах: Ланте, Медічі та у ботанічному саду римського району Трастевере. Деякі сцени також відбувалися всередині палацу Венеції та на площі святого Марка.

Два папи (2019)

Біографічна комедія-драма Фернанду Мейрелліша заснована на реальних подіях та показує зустріч Папи Бенедикта XVI з його наступником Папою Франциском.

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Фільм отримав 3 номінації на премію "Оскар". Зокрема, у категорії "Найкращий актор", "Найкращий актор другого плану" та "Найкращий адаптований сценарій". Також фільм був номінований на "Золотий глобус" та премію BAFTA.

У цьому фільмі з Ентоні Хопкінсом у ролі Бенедикта та Джонатаном Прайсом у ролі Френсіса показують, якими могли бути їхні особисті розмови.

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