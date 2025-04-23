Перстень померлого Папи Франциска знищать на очах у кардиналів: це передбачає багаторічна традиція

Перстень померлого Папи Франциска, який був одним з головних символів влади понтифіка, знищать або ж принаймні суттєво пошкодять на очах у Колегії кардиналів.

Цього вимагає багаторічна ватиканська традиція, повідомляє CNN.

Перстень рибалки, названий на честь Святого Петра, разом з тіарою (головним убором) і папським хрестом (посохом) є головними атрибутами кожного Папи.

Згідно з письмовими джерелами, понтифіки носять його як мінімум з XIII століття. Традиційно його використовували як печатку для завірення листів та указів.

Для того, аби запобігти фальсифікаціям документів після смерті понтифіків, у Ватикані вирішили виготовляти різні персні для кожного Папи. Тому після смерті ці персні обов’язково знищують.

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Процедура така: під час Колегії кардиналів старший кардинал, який призначений керувати справами після смерті Папи до обрання нового понтифіка, робить офіційне оголошення про смерть понтифіка. Тоді перстень знищують молотком.

Ця традиція практикувалась із 1521 по 2013 рік. Винятком став 2013 рік, коли папа Бенедикт XVI пішов у відставку за власним бажанням – вперше за всю історію Ватикану. Тоді каблучку не знищували, а лише пошкодили, вирізавши на її поверхні глибокий хрест.

Є ймовірність, що і цього разу каблучку Франциска не повністю знищать, а лише пошкодять.

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Що відомо про перстень Папи Франциска?

Зазвичай новому Папі виготовляють перстень із золота. Однак Папа Франциск не дотримався цієї традиції і для економії "замовив" каблучку зі срібла, покритого позолотою.

Рибальський перстень він носив на офіційних церемоніях, хоча для щоденного використання понтифік замінив його на простий срібний перстень, який він носив ще коли був кардиналом.

Крім того, Папа Франциск неодноразово показував, що йому не дуже до вподоби традиція, коли відвідувачі цілують його перстень, хоча це нібито є традицією.

Його неодноразово ловили на тому, як він намагався відірвати свою руку. У Ватикані пізніше пояснили, що таким чином Папа хотів зменшити поширення мікробів.

Нагадаємо, Папа Франциск помер 21 квітня від наслідків інсульту. Здоровʼя понтифіка було підірване хронічними захворюваннями: гострою дихальною недостатністю після пневмонії, артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом.